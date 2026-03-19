Artesãs do Alto Tietê participam de oficinas de mídias sociais para fortalecer vendas online

Nos últimos sábados, as mulheres participantes do “Projeto Feiras de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê” receberam aulas sobre a importância do universo das redes sociais para o fortalecimento de seus empreendimentos. A proposta é reforçar a presença digital das artesãs, transformando as plataformas online em ferramentas de autonomia e geração de renda. Nos dias 28 de fevereiro e 14 de março, aconteceram, na sede do Cursinho Popular Maio de 68, as oficinas “Mídias Sociais & Técnicas de Vendas Online” e “Reels com o Celular”, ministradas pela artista e arte-educadora Camila Lopes.

“A importância das oficinas de mídias sociais está nas ferramentas que elas oferecem para a valorização do trabalho manual, a conexão e segmentação do público-alvo e a divulgação que pode gerar novas vendas. Também buscamos propor uma perspectiva mais saudável de uso dessas plataformas, estimulando a reflexão sobre o propósito de cada participante e a forma de reverberar sua história nas redes sociais”, afirma Camila.

Durante as aulas, as artesãs participaram de momentos de troca, descontração e experimentação, explorando formas simples e acessíveis de gravar vídeos, editar e compartilhar conteúdos que valorizem seus produtos e ampliem a comunicação com o público. Nesse contexto, o meio digital permite que os itens produzidos por elas se tornem protagonistas de histórias, enquanto as redes sociais passam a atuar como aliadas na autonomia financeira e na geração de renda.

As próximas oficinas previstas no curso são: “Fotos com Celular”, “Canva” e “ChatGPT”.

O “Projeto Feiras de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê” conta com o apoio do Edital Fomento CultSP – PNAB nº 17/2024.

Ao final do processo de capacitação, as alunas terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em três feiras de artesanato, previstas para os meses de maio, junho e julho, com entrada gratuita. Nas duas primeiras edições, as participantes se revezarão na exposição e comercialização de seus produtos. Já a Feira de Encerramento reunirá todas as artesãs formadas pelo projeto.

Datas das Oficinas

21/03- Fotos com Celular

28/03- Canva

11/04- ChatGPT

Sobre o Coletivo Ciranda

Criado em 2022, o Coletivo Ciranda é uma importante rede de apoio para mulheres artesãs e produtoras agroecológicas em Mogi das Cruzes. A iniciativa fortalece a economia criativa local e promove autonomia econômica por meio de feiras periódicas, oficinas, debates e rodas de conversa.

O coletivo funciona na sede do Cursinho Popular Maio de 68, com atendimento diário, de quinta a sábado, das 11h às 18h, acolhendo mulheres que buscam formação, rede de apoio e novas oportunidades dentro do empreendedorismo criativo.

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