Artesp inicia processo seletivo para estagiários

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE está com inscrições abertas para processo seletivo da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp.

As 46 vagas abertas são voltadas para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências de Dados, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Jornalismo, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, e Tecnólogo em Transportes Terrestres.

Os interessados devem se inscrever até o dia 09/10, no portal do CIEE no seguinte link:https://pp.ciee.org.br/vitrine/11399/detalhe. Com carga horária de 30 horas semanais, os candidatos contratados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 787,58 mensal. Entre os benefícios estão: Auxílio Transporte no valor de 17,60 (por dia estagiado), Auxílio Refeição de R$1.320,00 e Auxílio Alimentação R$1.380,00.