26/09/2025
Região

Artista transforma Kombi em ateliê itinerante de arte têxtil e promove oficinas em Poá neste domingo

Pedagoga Ariane de Moraes encontrou no veículo a possibilidade de criar um espaço móvel, versátil e afetivo

26 setembro 2025

A cidade de Poá será palco, a partir deste domingo, 28 de setembro, do início de uma experiência única que une arte têxtil, sustentabilidade e empoderamento feminino. É a chegada do Projeto Onírica – um ateliê itinerante de arte têxtil, idealizado pela artista e pedagoga Ariane de Moraes, que encontrou em uma Kombi de 1996 a possibilidade de criar um espaço móvel, versátil e afetivo, capaz de se transformar em ateliê de criação coletiva por onde passa.

A Kombi, que dá movimento ao projeto Onírica, também é uma obra de arte em si. Revitalizada pela própria artista, recebeu novos ares e ganhou um corpo único: sua funilaria foi estampada com retalhos de tecidos que carregam memórias, afetos e histórias da trajetória de Ariane de Moraes. Assim, o veículo transcende a função de transporte e se transforma em um ateliê itinerante de arte têxtil, capaz de abrir suas portas e costurar encontros criativos em qualquer lugar, aproximando pessoas por meio da moda, da sustentabilidade e da educação.

Mais do que oficinas, o Onírica representa uma jornada de autonomia, pertencimento e transformação social. O projeto nasceu do desejo de Ariane em compartilhar seus conhecimentos em tingimento natural, estamparia botânica e técnicas de reaproveitamento de tecidos, aprendizados que unem memória, ancestralidade e consciência ambiental.
“Quando costuramos juntas, costuramos também histórias, vínculos e possibilidades. O Onírica carrega o sonho de levar a arte para além das paredes de um ateliê, transformando qualquer espaço em lugar de criação e vida”, explica Ariane.

Oficinas gratuitas em instituições de Poá

Ao longo dos meses de setembro e outubro, o projeto acontecerá em diferentes instituições sociais e comunitárias de Poá, abrindo portas para mulheres que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de formação. Cada participante vivenciará técnicas de arte têxtil e sairá das oficinas com peças criadas por elas mesmas, além de um kit de costura para continuar praticando. As oficinas recebem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Poá e produção executiva da Okê! Produções Culturais.
Mais informações pelo instagram @atelie_onirica e @okeproducoes.

Formatura: arte que gera sustento

O grande momento será no dia 29 de novembro, no Bosque Nova Poá, quando acontecerá a formatura das participantes. Será um encontro de celebração com entrega de certificados, exposição das criações e incentivo para que cada mulher siga transformando a arte em fonte de autoestima, expressão e também de sustento.

Programação em Poá

28/09 – Domingo | 10h – Evento aberto
Serviço Social Batuíra – Rua Porto Ferreira, 91 – Jardim Selma Helena, Poá.
 04/10 – Sábado | 15h – Evento aberto
Associação de Moradores da Vila São Francisco – Rua Wesley de Abreu Ferreira, 8A – Vila São Francisco, Poá.
29/10 – Quarta-feira | 09h – Evento aberto
ONG Social Skate – Rua Diva, 495 – Calmon Viana, Poá.
31/10 – Sexta-feira | 09h – Evento reservado
Reino da Garotada de Poá – Rua São Francisco, 168 – Bairro Biritiba, Poá.
Formatura
29/11 – Sábado | 09h às 15h
Bosque Nova Poá – Av. Adutora, 10 – Jardim Nova Poá, Poá.
 

