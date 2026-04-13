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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Região

Arujá avança na geração de empregos e conquista 3º lugar no Alto Tietê

No acumulado de janeiro e fevereiro, o município somou 651 postos de trabalho

13 abril 2026 - 16h39Por De Arujá
- (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá vem consolidando seu papel na geração de empregos formais no estado de São Paulo. Por meio de programas de auxílio e incentivo à empregabilidade, o município tem apresentado resultados positivos e consistentes nos últimos meses, ficando em 3º lugar na geração de empregos na região. 

De acordo com dados da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, Arujá registrou 396 novas vagas com carteira assinada em fevereiro, garantindo presença entre as 50 cidades que mais geraram empregos em São Paulo. No acumulado de janeiro e fevereiro, o município somou 651 postos de trabalho, enquanto no recorte dos últimos 12 meses foram 1.015 novas vagas formais.

De acordo com a pasta, esse resultado está ligado às ações voltadas à empregabilidade e ao fortalecimento do empreendedorismo. Um dos principais exemplos é o programa Arujá Emprega, que disponibiliza vagas diariamente e atua como ponte entre empresas e trabalhadores. Além disso, a cidade tem investido no incentivo aos pequenos negócios e trabalhadores autônomos, especialmente por meio do programa Desenvolve Arujá, em parceria com o Sebrae.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos, ressaltou a importância dos programas desenvolvidos pela administração. “Estamos ampliando o acesso ao mercado de trabalho e apoiando o empreendedorismo em toda a cidade. Iniciativas como o Arujá Emprega e o Desenvolve Arujá são fundamentais para conectar oportunidades às pessoas”, disse.

“Arujá segue avançando de forma estratégica para gerar oportunidades e fortalecer a economia da cidade. Esses números mostram que estamos no caminho certo, criando condições para que mais pessoas tenham acesso ao emprego e à renda”, completou o prefeito Luis Camargo.

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