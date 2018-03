Arujá confirma 2ª morte por febre amarela; Santa Isabel registra 1º caso

Arujá registrou, na quinta-feira (1), o 3º caso de febre amarela. O morador veio a óbito, e com isso foi a segunda morte pela doença no município arujaense. Além disso, Santa Isabel confirmou, na terça-feira (27), o primeiro caso da doença na cidade. Trata-se de um homem de 45 anos que está reagindo bem ao tratamento e que inclusive já recebeu alta do hospital.

Em relação a situação de Santa Isabel, outro caso está sendo investigado na cidade com a suspeita de febre amarela. E ainda, mais um caso em macacos foi confirmado, até o momento, dois macacos morreram por causa da febre amarela no município. A Secretaria de Saúde de Santa Isabel informou que já atingiu a meta de vacinação na cidade e que ainda conta com a dose da vacina nos postos de saúde. Até o momento, mais de 61 mil pessoas foram imunizadas.

Em Arujá, o novo caso confirmado trata-se de um trabalhador rural de 46 anos, morador do bairro dos Corrêas que veio a óbito. Esse é mais um caso autóctone, ou seja, contraído na própria cidade. A morte ocorreu no dia 9 de fevereiro em Arujá. O caso soma-se a morte de um idoso de 60 anos, morador do Jardim Josely, que ocorreu em 24 de janeiro. Além destes, há o caso importado de uma mulher, que se encontra em fase de recuperação.

Arujá também já atingiu a meta de vacinar 77 mil pessoas. Ao total, mais de 79 mil receberam a dose. A vacinação continua em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade: Barreto, Centro de Saúde II, Jardim Fazenda Rincão, Nova Arujá, Jardim Real e Mirante.

Região

Até o momento, o Alto Tietê teve seis casos confirmados da doença. Um caso importado em Suzano, onde o paciente não corre risco de vida; um importado em Ferraz de Vasconcelos, onde a paciente segue em tratamento; os três casos em Arujá e mais o caso de Santa Isabel.

Casos Suspeitos

Os casos suspeitos na região seguem em investigação. Até o momento, dez casos aguardam retorno do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Em Mogi das Cruzes são três casos suspeitos; Poá também possui três; Itaquaquecetuba possui dois, sendo que nestes as vítimas foram a óbito; ainda há um em Ferraz e um em Santa Isabel.

Guararema também atingiu a meta de vacinação, com mais de 24 mil pessoas imunizadas. Quem ainda não se vacinou deve procurar uma unidade de saúde e caso encontre algum macaco morto ou ferido deve avisar imediatamente a Vigilância de Saúde.