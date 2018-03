Arujá confirma 3ª morte por febre amarela; região soma 8 casos positivos

Arujá registrou mais um óbito por febre amarela. Trata-se de um morador do bairro Mirante. O resultado do laudo chegou à Prefeitura na manhã desta sexta-feira (9), confirmando a morte por febre amarela. A morte foi de um rapaz de 33 anos. Esta é a terceira morte pela doença no município e soma-se ao idoso de 60 anos, do Jardim Josely, que faleceu no dia 24 de janeiro e ao homem de 46 anos, do bairro dos Corrêas, cujo óbito ocorreu em 9 de fevereiro.

Porém, a cidade já registrou quatro casos de febre amarela. Uma mulher, do Condomínio Arujazinho, se recupera após contrair a doença depois de visitar um município de Minas Gerais.

Vacinação

Oitenta e uma mil pessoas foram vacinadas contra a febre amarela em Arujá, até ontem. A dose é aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Parque Rodrigo Barreto, Nova Arujá, Jardim Real, Mirante, Jardim Fazenda Rincão e no Centro de Saúde (CS).

Até o momento, o Alto Tietê tem oito casos confirmados da doença. Um caso importado em Suzano, onde o paciente não corre risco de vida; um caso importado em Ferraz de Vasconcelos, onde a paciente segue em tratamento; dois em Santa Isabel - o segundo confirmado este semana no bairro Ouro Fino; e os quatro casos em Arujá sendo três autóctones e um importado.

Casos Suspeitos

Até o momento, há 10 casos suspeitos na região que aguardam retorno do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Em Mogi são quatro casos, em Poá são três, Itaquá tem dois casos - nestes as vítimas foram a óbito -, e ainda há um em Ferraz de Vasconcelos.