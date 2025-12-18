Arujá debate prevenção às chuvas de verão

Na manhã desta quinta-feira (18), a Prefeitura de Arujá sediou uma reunião de alinhamento para firmar conexões e otimizar o escoamento de demandas durante o período de chuvas e ventos extremos.

A reunião foi conduzida pelo Secretário Municipal de Serviços, Geraldo Henrique Brasil Larini, juntamente com o diretor geral da Prefeitura, Marcos Roberto Regueiro, e contou com a participação de representantes da GCM de Arujá, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, das concessionárias Elektro e Sabesp, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de empresas prestadoras de serviços.

Foram criados canais de comunicação rápida, visando o pronto atendimento de demandas e o manejo de equipes que estejam próximas da ocorrência em questão. Esta ação demonstra a sinergia entre o poder público e demais órgãos competentes, colocando a vida da população arujaense e a ordem pública em primeiro lugar.