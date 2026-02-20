Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Arujá e Ferraz trocam experiências sobre controle interno e governança

Encontro técnico serviu para o compartilhamento de boas práticas e o aprimoramento de estratégias

20 fevereiro 2026 - 20h01Por De Arujá
CONTROLADORIA Se reuniu em ArujáCONTROLADORIA Se reuniu em Arujá - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de fortalecer a transparência e a eficiência na gestão pública, a Prefeitura de Arujá recebeu, nesta sexta-feira (20/02), uma comitiva da Controladoria-Geral do Município de Ferraz de Vasconcelos. O encontro técnico serviu para o compartilhamento de boas práticas e o aprimoramento de estratégias de fiscalização e ouvidoria.

Durante a reunião, as equipes discutiram os aspectos operacionais das Controladorias e das Ouvidorias de cada cidade, além de debaterem o respaldo jurídico e econômico-financeiro necessário para as ações de controle. A iniciativa foca na criação de uma rede de colaboração entre os municípios do Alto Tietê.

O debate central girou em torno do funcionamento das estruturas de controle nas administrações municipais. Entre os temas de destaque estiveram: Eficiência Operacional: Identificação de fluxos de trabalho que agilizam a fiscalização interna, Governança Pública: Implementação de mecanismos que garantam a correta aplicação dos recursos, Integração Institucional: O papel da Ouvidoria como canal direto entre o cidadão e a gestão.

Participaram da comitiva de Ferraz de Vasconcelos: Renata de Almeida Freire (Corregedora Geral), Anderson Lima (Controlador Geral Município), Vitor Lima (Assessor de Gestão da Controladoria) e Arlete Pereira (Gerente de Divisão) e Melissa Vicente Silva (Assessora da Corregedoria) e representando Arujá, o controlador geral, Januário Sobrinho.

"A visita evidencia a importância da parceria entre os municípios. Ao trocarmos experiências institucionais, fortalecemos a gestão pública e garantimos que os processos administrativos sejam cada vez mais transparentes para a população", destaca o controlador arujaense.

A agenda reforça o compromisso de Arujá em adotar modelos de gestão modernos e colaborativos, posicionando a cidade como uma referência em cooperação técnica na região.

