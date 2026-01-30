Arujá intensifica ações de zeladoria para prevenir alagamentos durante período de chuvas

A Prefeitura de Arujá tem intensificado os trabalhos de zeladoria e manutenção urbana com o objetivo de prevenir alagamentos e minimizar impactos durante o período de chuvas mais intensas. Na última quinta-feira (29), diversas frentes de trabalho foram executadas simultaneamente em diversas áreas da cidade.

As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Serviços, que atua na limpeza de vias, córregos e equipamentos públicos em diferentes regiões da cidade. De acordo com a administração municipal, o trabalho contínuo tem contribuído para reduzir pontos de acúmulo de água que historicamente afetavam o município, especialmente na área central, onde enchentes eram registradas com maior frequência em anos anteriores.

Entre as principais medidas adotadas está a limpeza de bueiros e a retirada de resíduos descartados irregularmente, como móveis e entulho, que podem comprometer o funcionamento da rede de drenagem. A secretaria também destaca a instalação de “gaiolas inteligentes”, estruturas que retêm lixo sólido e evitam que ele seja levado para córregos e rios.

Além disso, as equipes realizam serviços de roçagem, varrição, manutenção de praças e limpeza de ruas, seguindo um cronograma que pode ser ajustado conforme as condições climáticas.

Na última quinta-feira (29), diversas frentes de trabalho foram executadas simultaneamente, com ações em bairros como Penhinha, Vila Pilar, Barreto, Chácara São José, Planalto, Jardim Rincão, Jardim Emília, Arujamérica e Center Ville. Também foram realizados serviços no entorno de conjuntos habitacionais e em córregos da cidade.

A Prefeitura informou ainda que, em situações de maior risco, a Secretaria Municipal de Serviços atua em conjunto com outros órgãos, como Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria de Segurança, por meio do Gabinete de Gestão de Crise e Contingenciamento de Chuvas, para garantir resposta rápida durante temporais.