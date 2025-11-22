Arujá participa de inauguração de exposição no museu da inclusão

Arujá marcou presença na inauguração da exposição “O Brasil que inspira o mundo”, em celebração aos 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A participação ocorreu por meio da Prefeitura Municipal, via Diretoria da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, com a presença do diretor Ronilson Silva.

A abertura da mostra, realizada no Museu da Inclusão, reforça a trajetória de crescimento do paradesporto brasileiro, que ao longo de três décadas deixou de ser uma prática emergente para se tornar uma potência global. Esse avanço é fruto do trabalho de atletas, treinadores, instituições públicas e da ampla rede de apoio do CPB, que hoje conta com 92 centros de referência espalhados pelo país, proporcionando oportunidades de formação e desenvolvimento esportivo em diversas regiões.assim como Arujá, que mantém parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro nos projetos Escola Paralímpica de Esportes e Reabilitar, além de manter tratativas para futuras iniciativas.

Durante o evento, destacados representantes do setor estiveram presentes, entre eles o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa; a presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Ariane de Sá; o palestrante Marco Antonio Pellegrini; e o ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Cid Torquato, além da presença do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência.

A presença da Prefeitura de Arujá no evento reforça o compromisso do município com a promoção da inclusão, da representatividade e do fortalecimento das políticas públicas para pessoas com deficiência. Ao prestigiar iniciativas de relevância nacional, Arujá reafirma seu papel ativo na construção de uma sociedade cada vez mais acessível, justa e participativa.