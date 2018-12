Asfalto-borracha vai garantir durabilidade da Castro de Carvalho

A revitalização da avenida Deputado Castro de Carvalho vai garantir uma via menos suscetível à formação de trilhas de roda, a redução do risco de aquaplanagem, a melhora na frenagem e aderência dos veículos, garantindo maior segurança para os motoristas. Esses benefícios e vantagens são garantidos devido ao revestimento da pista com asfalto-borracha ou asfalto-ecológico, como também é conhecido, e que já está sendo colocado na avenida.

A pista também já teve praticamente todo o calçamento recuperado com bloquetes. O prefeito Gian Lopes explicou que as obras irão transformar a ligação da região central até o bairro da Cidade Kemel. Os recursos para revitalização da via foram liberados pelo governo estadual. “Muito feliz por conquistar mais esta liberação de investimentos para Poá, que estão sendo utilizados em um projeto de extrema importância para o município e que é uma demanda antiga da população, que agora está sendo atendida. Daqui mais alguns dias teremos a Castro de Carvalho totalmente recuperada e a total disposição da nossa população”, reforçou o prefeito Gian Lopes.

No projeto, será realizado o recapeamento em toda extensão da avenida Deputado Castro de Carvalho, beneficiando moradores de diversos bairros. Outros benefícios do asfalto-borracha passam pelo baixo custo, pois sua durabilidade chega a ser 40% maior, além da questão ambiental, pois os pneus que seriam jogados na natureza são reaproveitados e transformados em mistura asfáltica.

Esse tipo de asfalto, embora só tenha chegado ao Brasil a partir do ano 2000, é usado nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Havia uma briga judicial, e só depois que a patente detentora da tecnologia venceu a questão, é que a tecnologia pôde chegar a outros países.O asfalto borracha apresenta as seguintes propriedades: maior viscosidade; melhor elasticidade; menos sensibilidade a variações extremas de temperatura; maior resistência à luz solar; maior resistência a intempéries; resiste melhor à trincagem; e maior capacidade de impermeabilização.