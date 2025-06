Ashiuchi será homenageado com título de Honra ao Mérito na Câmara de Mogi

Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, receberá o “Título Honorífico de Honra ao Mérito” da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. A homenagem se dá pelos serviços prestados enquanto político na região do Alto Tietê. A proposta, feita pelo vereador Pedro Komura (União), foi aprovada por unanimidade na última quarta-feira (04/06).



A entrega da honraria ainda será agendada e deverá acontecer em sessão solene na Casa de Leis mogiana.

Uma das principais contribuições citadas por Komura foi do reconhecimento do valor dos imigrantes japoneses e da cultura nipônica desenvolvida na região. Entre elas, a celebração do centenário da imigração japonesa em Suzano e os 50 anos de irmandade com Komatsu, homenageando 200 suzanenses que representam a riqueza histórica e cultural para a colônia no município.



Ashiuchi foi prefeito de Suzano entre 2016 e 2024. Em sua reeleição, recebeu 101.001 votos válidos, o que na época foi a maior votação da história da cidade, superando a sua própria marca, de 82.912 votos, em 2016. Ele também presidiu o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) por três mandatos e foi eleito vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo.



Sua gestão foi marcada por entregas importantes para a cidade, como a Arena Suzano, a Marginal do Una, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, o Mercadão Municipal, a Clínica da Família e a Clínica da Mulher, além da revitalização e construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas municipais. Em seu mandato, também houve o avanço nas obras do Hospital Federal e a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT).



Ao final da gestão, em 2024, a aprovação do mandato foi de 93,7%, de acordo com o Instituto de Pesquisa, Marketing e Informática (Ipempi). No mesmo ano, o grupo elegeu Pedro Ishi para o Executivo municipal, com 124.366 votos, se tornando o atual prefeito mais votado da história do município para dar continuidade ao legado de trabalho construído.



Neste ano, Ashiuchi foi escolhido pelo prefeito paulistano Ricardo Nunes para ser o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Somente nesses cinco primeiros meses, já são mais de 50 mil árvores plantadas, com a meta de alcançar 120 mil até novembro, mês da COP30 em Belém, além da entrega de novos parques e investimentos em novas tecnologias visando o desenvolvimento sustentável da capital paulista, como a implementação de novos veículos movidos a biometano e elétricos, reduzindo as emissões de gases poluentes na metrópole.



Ashiuchi agradeceu a honraria e disse que seu objetivo sempre foi fortalecer e ajudar no desenvolvimento de toda a região. “Receber o título de 'Honra ao Mérito' da Câmara de Mogi das Cruzes representa mais do que uma homenagem pessoal. É o reconhecimento de um trabalho coletivo, que sempre teve como propósito não apenas o desenvolvimento de Suzano, mas o fortalecimento de todo o Alto Tietê. Levo essa honraria com gratidão e a divido com todos que contribuem para uma região mais unida, próspera e humana. Agradeço aos parlamentares mogianos por esse gesto tão significativo, em especial ao vereador Pedro Komura, autor da propositura, pelo carinho, respeito e generosidade”, declarou.