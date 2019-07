Assassinatos, tentativas e latrocínios têm queda no primeiro semestre na região

Os três principais indicadores da violência na região tiveram queda no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 25, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). A maior contração foi dos casos de latrocínio - roubo seguido de morte-, com a diminuição de 16,67%. Seguido de tentativa de homicídio e, por último, o homicídio.

Em 2018, juntos, os dez municípios da região computaram seis ocorrências de latrocínio de janeiro a junho. Agora, os novos indicadores criminais mostram o total de cinco casos nesses últimos seis meses. Destes registros este ano, Suzano e Ferraz de Vasconcelos aparecem empatadas com dois casos cada.

Outra diminuição de atentados contra à vida é representado nas ocorrências de tentativa de homicídio. Para se ter ideia, os últimos seis meses acumularam 52 ataques, seja provocado por faca, arma ou agressão. Em junho do ano passado, a região computou 61 casos, uma diminuição de 14,75%.

No acumulado dos primeiros seis meses, os assassinatos também tiveram redução, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, 47 pessoas foram mortas na região ante 48, o que representa uma diminuição de 2,08%. Porém, se for levar em conta apenas junho de ambos os anos, a região teve aumento de 50% de homicídios, passando de quatro em 2018, para seis este ano.

Este ano, a região foi marcada por assassinatos com grande repercussão, na mídia do país e internacional, como a chacina de uma família de bolivianos, em Itaquaquecetuba, e a tragédia na E.E Raul Brasil, em Suzano.

Estupros

O Alto Tietê teve aumento nos registros de estupro. Em 2019, a região somou 282 casos, principalmente de vulneráveis - crianças, adolescentes e/ou deficientes. No ano passado, o número de ocorrências computadas de janeiro a junho foi de 231.