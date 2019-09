Assistência Social de Poá promove capacitação para as entidades sociais

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá promoveu na data desta terça-feira (3) um evento de capacitação para todas as entidades sociais executoras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes, as quais possuem parcerias com a administração pública. As equipes técnicas de referência dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) também participaram da atividade.



Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, a parceria com as entidades sociais é fundamental e o dever da pasta é promover estes encontros. “Essa formação visa qualificar a atuação dos profissionais na execução do serviço no município fortalecendo as ações, promovendo a integração e a parceria entre sociedade e governo para melhor atendimento à população”.



Ainda segundo Edevaldo Gonçalves, estas formações acontecerão mensalmente com o foco de aprimorar e qualificar os atendimentos ofertados aos usuários, reforçando o padrão de qualidade do serviço no município.



SCFV

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que é ofertado de forma complementar ao trabalho social realizado com famílias por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).



Por meio do SCFV são realizados atendimentos em grupo, com atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários.



Além disso, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos funciona como uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.



Todo esse trabalho é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, tendo como público prioritário: crianças em situação de violência sexual, adolescentes que cumprem medida socioeducativa, crianças em situação de trabalho infantil, entre outros.