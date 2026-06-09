Assistência Social fortalece rede de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos tem intensificado as ações de proteção e atendimento à população em situação de vulnerabilidade, por meio do trabalho realizado pelas equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da articulação permanente com a rede municipal de atendimento.



Recentemente, uma atuação conjunta envolvendo profissionais da Assistência Social, Saúde e Segurança Pública mobilizou diversos serviços do município para acompanhar um idoso que se encontrava em situação de rua há cerca de 15 dias. O caso exigiu uma série de abordagens e tentativas de sensibilização para ele aceitar o atendimento oferecido pelo poder público, diante das condições de saúde e vulnerabilidade em que se encontrava.



As equipes do CREAS realizaram visitas e acompanhamentos constantes, buscando compreender a situação vivenciada pelo idoso e construir alternativas para sua proteção. Além disso, foram acionados parceiros da rede, como a Guarda Civil Municipal (GCM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Polícia Militar e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com o objetivo de garantir um atendimento humanizado e integrado.



O trabalho desenvolvido pela equipe de abordagem social consiste em identificar as necessidades de cada pessoa em situação de rua, compreender sua trajetória de vida e avaliar as possibilidades de acesso aos serviços públicos. A partir desse levantamento, são realizados encaminhamentos para atendimento em saúde, alimentação, acolhimento institucional e fortalecimento ou reconstrução dos vínculos familiares e comunitários.



A reintegração familiar é sempre uma das primeiras alternativas consideradas pela equipe técnica. Para isso, são esgotadas todas as possibilidades de localização de parentes e de reconstrução dos vínculos rompidos. Quando o retorno ao convívio familiar não é possível, a Assistência Social avalia outras formas de acolhimento, de acordo com o perfil e as necessidades de cada cidadão.



O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, destacou que o trabalho da rede socioassistencial tem como foco a garantia de direitos e a promoção da dignidade humana. “Nosso compromisso é garantir que nenhuma pessoa em situação de vulnerabilidade fique sem acolhimento, orientação ou atendimento. As equipes da Assistência Social trabalham diariamente para identificar necessidades, construir alternativas e fortalecer vínculos familiares e comunitários, sempre com respeito à dignidade humana e aos direitos de cada cidadão. Esse trabalho integrado com toda a rede de proteção é fundamental para oferecer oportunidades de recomeço e inclusão social para quem mais precisa”, afirmou.



SOBRE A REDE SOCIOASSISTENCIAL



A rede socioassistencial de Ferraz de Vasconcelos conta atualmente com diferentes modalidades de acolhimento. Entre elas está o Serviço de Atendimento a Adultos e Famílias (SAIAF), que oferece suporte temporário para pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo alimentação, higiene pessoal e acolhimento provisório. O município também dispõe dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), destinados a menores encaminhados por órgãos de proteção ou por determinação judicial.



Já para a população idosa, o atendimento é realizado por meio da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), equipamento destinado ao acolhimento de pessoas com 60 anos ou mais que necessitem de proteção integral. Antes do ingresso, cada caso passa por avaliação técnica, considerando aspectos sociais, familiares e de saúde para assegurar o atendimento mais adequado.