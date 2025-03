Assistência Social prestará orientações para interessados em atuar como oficineiros da Secretaria

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do programa Conduz, prestará, no dia 9 de abril, às 9h na Incubadora Social de Jundiapeba (Rua Nito Sona 2175, Jundiapeba), orientações referentes às inscrições para oficineiros que desejam atuar junto à Secretaria, passando ensinamentos e acompanhando pessoas e grupos de geração de renda atendidos pelo programa Conduz. O objetivo é fazer o cadastro de oficineiros qualificados e, a princípio, são sete vagas disponíveis. As inscrições ficarão abertas pelo tempo em que a Secretaria entender como necessário.

A inscrição é gratuita, aberta a qualquer pessoa física maior de 18 anos, que resida no território nacional e a pessoas jurídicas nas modalidades microempreendedores individuais (MEI) e micro empresa (ME), que tenham sede no Brasil. Cada pessoa interessada poderá se inscrever como oficineiro para, no máximo, três das 18 modalidades de atuação disponíveis e deverá comprovar sólida formação acadêmica e/ou qualificação técnica, bem como experiência mínima de dois anos nas áreas para as quais está se candidatando.

As modalidades de atuação são: artesanato, gestão de negócios, assessoria contábil, assessoria jurídica, gastronomia, graffiti, informática, estética e beleza, horta urbana, design e moda, costura criativa, corte e costura, prestação de serviços, economia solidária, marketing digital, reciclagem, português e matemática básica para o mercado de trabalho e segurança alimentar.

No ato da inscrição, deverão ser enviados o formulário de inscrição devidamente preenchido, documentos de comprovação da formação e da experiência profissional, documentos de regularidade fiscal e plano de trabalho. Todos os detalhes sobre cada um desses documentos estão especificados no edital.

A seleção dos oficineiros será conduzida por uma comissão avaliadora, que levará em conta critérios como formação acadêmica, formação técnica e complementar na área pleiteada, capacitação em informática (Excel) e sistemas de informação e experiência profissional na área.

Os oficineiros classificados serão credenciados e poderão ser acionados pela Secretaria de Assistência Social para a execução de oficinas, cursos, palestras, planejamentos, assessorias e monitorias, respeitada a ordem classificatória, conforme a demanda e o orçamento previsto pela Secretaria.

A relação de pessoas habilitadas e inabilitadas será publicada no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes em até 30 dias úteis da inscrição efetuada. A depender do número de candidaturas e de outros fatores subsequentes, esse prazo poderá ser prorrogado por igual período.

O acompanhamento de todas as etapas e a observância quanto aos prazos são de inteira responsabilidade dos candidatos, que deverão ficar atentos à parte Publicações da Secretaria de Assistência Social, dentro do site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Importante ressaltar que a participação neste processo seletivo, bem como seleção e credenciamento, não configuram em momento algum qualquer espécie de obrigação, criação de direitos ou vínculo trabalhista.

Todas as informações referentes à contratação e valores estão detalhadas no edital de chamamento, no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.