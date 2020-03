Associação Comercial de Mogi e Sincomércio se reúnem com o prefeito de Mogi

Os presidentes da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) e do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Marco Zatsuga e Valterli Martinez, estiveram reunidos na tarde de segunda-feira (30/03) com o prefeito Marcus Melo para discutir ações que possam minimizar os impactos da quarentena na atividade empresarial. A medida estadual, que vigora até o próximo dia 7 e pode ser prorrogada, impõe o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais que não estejam entre os serviços essenciais.

Na reunião foram apresentadas propostas para dar continuidade aos negócios mesmo com as lojas físicas fechadas, a partir de novas formas de atendimento aos consumidores. “Estamos na segunda semana da quarentena, com prejuízos nos comércios que estão fechados e incertezas de como as coisas ficarão a partir do dia 7. Por isso, a necessidade de discutir alternativas para tentar ao menos minimizar os impactos”, ressaltou o presidente da ACMC.

Com base no que foi discutido e em estatísticas gerais sobre o comportamento de alguns setores no período da quarentena, a ACMC e o Sincomércio vão orientar os comerciantes a investirem principalmente nas vendas pela internet, com entregas de mercadorias no sistema delivery, como restaurantes e farmácias já têm utilizado.

“O comércio eletrônico já vinha numa crescente e a tendência é aumentar. Por isso, as empresas que possuem baixa representatividade nas vendas pela internet devem se adequar à nova realidade. Pesquisar alternativas de chegar ao cliente é fundamental e a ACMC e o Sincomércio vão apoiar isso”, disse Zatsuga.

Uma das iniciativas lançadas pela ACMC é a programação de lives com dicas para os empresários através do canal do facebook, sempre às 17 horas. A primeira, nesta terça, abordará as vendas pela internet. Na quinta-feira, a influenciadora digital Danúbia Colmeal falará sobre Saúde Mental e Positividade. Já no próximo dia 7, a consultora e educadora corporativa Lúcia Otero explorará o tema Crise x Oportunidades - Como manter uma atitude positiva em tempos de incertezas.