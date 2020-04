'Associação em Ação' orienta empresários mogianos

Com a proposta de fortalecer o setor empresarial para minimizar os impactos da atual crise, a ACMC – Associação Comercial de Mogi das Cruzes utiliza novas ferramentas para apoiar o planejamento das atividades comerciais dos mais diversos segmentos. As iniciativas estão reunidas no programa Associação em Ação, que visa orientar na busca de soluções, estratégias e marketing, vendas e reestruturação do plano de negócios.

O programa Associação em Ação utiliza vários canais de comunicação para chegar até o empresário, com destaque para as mídias digitais. Vídeos no instagram (instagram.com/acmcmogidascruzes) e facebook (@acmogidascruzes), assim como um espaço exclusivo para dúvidas no site da entidade (www.acmc.com.br) podem ser acessados pelos empresários.

Informações também serão divulgadas em rádio e outros meios de comunicação.

“Temos segmentos hoje beneficiados pela crise que esperam manter a alta demanda mesmo quando a quarentena acabar e outros tantos que estão com prejuízos agora e precisarão reavaliar estratégias para alavancar os negócios. Uma coisa é certa. As pessoas já mudaram seu comportamento de compra devido ao susto com o coronavírus. E isso faz com que todos os segmentos precisem mudar suas pretensões de vendas de serviços e produtos”, ressalta a vice-presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

A dirigente explica que o Associação em Ação vai abrir espaço para o esclarecimento de dúvidas jurídicas sobre legislação trabalhista e tributária, transmitir lives com consultores em temas diversos e também discutir estratégias para demandas que explodiram na crise, mas que deverão se estabilizar em breve; aquelas com forte queda; e as que terão recuperação lenta.

Entre os focos estão ensino a distância, plano de saúde, internet banda larga e serviços de delivery.

“Os clientes alterarão os horários de compra, vão estar mais exigentes com qualidade, higiene, prazos de entrega e atendimento. Os empresários precisam estar atentos a isso e já se preparar”, orienta a vice-presidente da ACMC.

Acesse os canais da ACMC na internet para acompanhar o programa Associação em Ação.