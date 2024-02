Associação Orquestra Sinfônica de Mogi retoma atividades com concerto especial de Carnaval

No dia 08 de fevereiro, a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes fará o primeiro concerto deste ano no Theatro Vasques, às 20 horas. Nas vésperas do Carnaval, o repertório não poderia ser outro além de grandes clássicos da música brasileira. O concerto terá um mix de samba, frevo e maracatu e conta com as participações especiais do solista Yuri Grohmann e do cantor Xavier Filho. A regência é do maestro Lelis Gerson.

A entrada é solidária – um quilo de alimento não perecível, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/banda-sinfonica-de-mogi-das-cruzes-homenagem-a-musica-brasileira/2328198 até esgotarem a capacidade do local.

As doações serão revertidas para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

A atividade abre a temporada 2024 dos projetos musicais da Secretaria Municipal da Educação realizados pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes.

Repertório traz ritmos da música brasileira

Entre as músicas escolhidas para esta audição estão “Vassourinhas” - um frevo muito especial composto em 1909, “Concertino para trompete do Maestro Duda, Suíte Carmen Miranda e Passo de Anjo, uma inovação do frevo, com algumas influências de jazz.

A Banda Sinfônica de Mogi tem em sua formação músicos profissionais da Associação Orquestra Sinfônica Mogi das Cruzes - que hoje atuam como professores nos polos do projeto, e alunos em nível avançado do projeto “Pequenos Músicos”.

A diferença deste grupo para o da orquestra está em sua formação instrumental e repertório mais variado para gêneros além do erudito. Este grupo já acumula participações em importantes eventos, como o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, a série "Matinais" da Fundação Osesp com a participação do maestro Spok, entre outros concertos.

“É uma banda fantástica, com uma sinergia muito boa, que vai oferecer um grande espetáculo para quem aprecia a música clássica e os ritmos da nossa música brasileira”, garante o maestro Lelis Gerson.

Outros projetos musicais

A Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes tem vários projetos musicais pela cidade, como a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, Banda Minha Terra Mogi, O Quarteto de Cordas, o Quinteto de Cordas, Pequenos Músicos, entre outras iniciativas. Eles são realizados em parceria com as secretarias municipais de Cultura e Educação de Mogi das Cruzes.

Serviço: Concerto da Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes

Dia 08 de fevereiro, às 20 horas

Local: Theatro Vasques

Gratuito – troca solidária com um quilo de alimento não perecível

Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/banda-sinfonica-de-mogi-das-cruzes-homenagem-a-musica-brasileira/2328198