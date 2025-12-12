Ateliê itinerante Onírica entrega diplomas para mais de 50 mulheres em Poá

O Projeto Onírica, idealizado pela artista e pedagoga Ariane de Moraes, encerrou sua primeira edição em Poá com balanço positivo. Mais de 50 mulheres concluíram as oficinas de arte têxtil e receberam seus diplomas em uma celebração realizada no Bosque Nova Poá, no dia 29/11. O evento marcou o fechamento de uma jornada que uniu criatividade, autonomia, sustentabilidade e construção coletiva.

Mais do que um curso, o Onírica transformou espaços da cidade em ambientes de encontro, acolhimento e formação artística, a partir de uma Kombi de 1996 convertida em ateliê itinerante, revitalizada e recoberta por retalhos que carregam memórias e histórias da própria artista. A cada parada, a Kombi-ateliê abriu suas portas para mulheres de diferentes realidades, oferecendo oportunidades que muitas delas nunca tiveram acesso.

Ao longo dos meses de setembro e outubro, o projeto percorreu instituições sociais e comunitárias de Poá, oferecendo oficinas gratuitas financiadas pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e produção executiva da Okê! Produções Culturais. As participantes aprenderam técnicas de tingimento natural, estamparia botânica e reaproveitamento de tecidos, práticas que valorizam a sustentabilidade, a ancestralidade e o trabalho manual.

Cada mulher saiu das oficinas com peças confeccionadas por elas mesmas e com um kit de costura, garantindo condições reais para que continuem produzindo em casa, seja como forma de expressão, fortalecimento da autoestima ou geração de renda.

Para Ariane, o resultado vai muito além das peças criadas: “Quando costuramos juntas, costuramos também histórias, vínculos e possibilidades. O Onírica nasceu para levar arte e autonomia para além das paredes de um ateliê, transformando qualquer espaço em um lugar de criação e vida”.

A formatura, que reuniu familiares, parceiros e a comunidade, celebrou a potência de mais de 50 mulheres que agora seguem com novas ferramentas, habilidades e perspectivas. A exposição das criações revelou não apenas a beleza estética das peças, mas também a força de cada trajetória que se entrelaçou ao longo das oficinas.

Mais informações sobre o projeto e novas atividades podem ser acompanhadas nos perfis:@atelie_onirica | @okeproducoes