Atendimento a eleitores passa a ser exclusivamente por meio do formulário Título Net

Com suas unidades fechadas devido à crise de saúde causada pelo Covid-19, a Justiça Eleitoral de São Paulo tem realizado atendimentos extraordinários a alguns eleitores em casos considerados urgentes. Esse atendimento teve seu procedimento aprimorado e agora o eleitor deve preencher o formulário Título Net e encaminhar, nesse próprio requerimento, seus documentos pessoais.

Serão necessárias:

- imagens de frente e do verso do documento oficial de identificação;

- imagem do comprovante de residência;

- fotografia em estilo “selfie” do requerente segurando o documento oficial de identificação;

- imagem do comprovante de quitação militar, que será anexado no campo “outros”, se for primeiro título eleitoral de cidadão do sexo masculino entre 18 e 45 anos.

Todos os documentos que forem anexados deverão estar totalmente legíveis e em formato “.pdf”, “.jpg”, “.jpeg” ou “.png”.

O objetivo da alteração foi facilitar as etapas do eleitor, que antes precisava preencher o formulário e encaminhar seus documentos por e-mail.

O Título Net é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).