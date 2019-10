Atendimento da Saúde segue até esta sexta-feira na Praça de Eventos

A Prefeitura de Poá, por meio das secretarias de Saúde e da Mulher, segue nesta sexta-feira (18) com o atendimento especializado às mulheres, na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, Centro), das 9 às 16 horas. A ação integra a programação da Campanha “Outubro Rosa-Cinza” e já teve uma grande procura de público nesta quinta-feira (17).



Entre os serviços oferecidos estão atendimento no Odonto Móvel (orientações e avaliações), teste rápido (HIV, Hepatites e Sífilis), aferição de pressão arterial e glicemia, auriculoterapia, avaliação postural, psicológica e social, entre muitos outros. Nesta quinta-feira, as mulheres presentes contaram também com a palestra da médica Aida Barja Elias, sobre alimentação e envelhecimento saudável.



Durante o mês de outubro nos equipamentos de saúde ocorre ainda uma gincana que aperfeiçoará os serviços nas unidades com: palestras educativas, caminhada preventiva, roda de conversa e otimização da coleta de Papanicolau.



Segundo a secretária da Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques, celebrar o “Outubro Rosa-Cinza” é muito importante. “Esse evento é uma grande oportunidade para reforçarmos junto à comunidade a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Sem contar que estamos disponibilizando uma série de serviços para população até amanhã, então convido as pessoas a participarem desta atividade na praça”.