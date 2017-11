Atendimento do Poupatempo Móvel segue até sábado em Poá

A unidade do Poupatempo Móvel iniciou o atendimento nesta semana, em Poá, e permanece no município até sábado (18). Apenas quarta-feira (15) não teve atendimento em razão do feriado. Para ter acesso aos serviços as pessoas devem se dirigir até a Praça dos Eventos, localizada na Avenida Antonio Massa, 150, das 9 horas às 16 horas.

"Distribuímos senhas por ordem de chegada dos moradores. O serviço mais procurado é a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), que nós fazemos primeira e segunda via. Temos também os serviços de Internet e entre os mais solicitados estão o Atestado de Antecedentes Criminais, registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito, pontuação na Carteira Nacional de Habilitação e emissão de segunda via de contas, entre outros”, disse a coordenadora do Poupatempo, Taís de Castro.

A entrega do RG é realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a Justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora.

“É uma felicidade muito grande trazer mais este benefício para população, que não precisará se deslocar a Suzano para ter acesso ao Poupatempo, que foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor serviço público de São Paulo, pelo Instituto Datafolha. Estamos trabalhado muito para oferecer diferentes opções para os cidadãos e esta unidade móvel é um equipamento muito útil e tenho certeza será muito procurada pelos munícipes”, comentou o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa.

Infraestrutura

Desde a implantação do novo modelo de veículo, em janeiro de 2015, o posto móvel já percorreu mais de 15 mil km. Com toda a infraestrutura das unidades fixas, o espaço reúne 17 pontos para atendimento simultâneo e uma sala de espera para mais 30 pessoas.

Com 15 metros de comprimento, o local se expande por meio do acionamento de um controle remoto e chega a uma área útil de 95 metros quadrados para o atendimento ao público. O veículo também oferece ar-condicionado e porta acessível para pessoas com deficiência.