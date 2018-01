Atendimento nas Unidades da Família será retomado na segunda-feira em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, assinaram, nesta quinta-feira (25), o contrato de gestão com a Organização Social de Saúde (OSS) Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Ela será responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Unidades de Saúde da Família de Poá (USFs). No momento da assinatura, estiveram presentes também o vereador Lázaro Borges, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes e os diretores da OSS, Luis Herce e Johnny Silva.

“Assinamos o contrato de gestão para que a Sociedade Caminho de Damasco passe a gerenciar as Unidades de Saúde da Família. Os trabalhos serão iniciados oficialmente na próxima segunda-feira (dia 29). A nova OSS chega para implantar novidades e continuar realizando um trabalho de qualidade para toda a população poaense”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá, explicou que é na USF que existe um maior contato do agente comunitário com as famílias e isso contribui para um melhor serviço, além de contribuir para a prevenção de doenças. Atualmente, a cidade tem uma demanda de mais de 40 mil pessoas que são atendidas pelas USFs.

“Fazer que o munícipe poaense tenha satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo. Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente”, disse.

Gerenciamento

A Sociedade Caminho de Damasco passa a gerenciar, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, as Unidades de Saúde Família Sebastião Arrecignelli (Jardim Julieta), Doutor Murilo Mendes Soares (Vila Júlia), Filomena Rosiela Guido (Madre Ângela e Jardim São José), Água Vermelha – Jardim Emília (Jardim Emília), Nelson Pozzani Filho (Vilas Varela e Lúcia) e Edvaldo Lupettis (Cidade Kemel).