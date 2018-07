Atendimento no PS do Luzia de Pinho Melo pode retornar entre quinta e sexta-feira

O retorno dos atendimentos no Pronto-Socorro, do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, poderá ocorrer ainda esta semana. Segundo o diretor clínico, Luiz Carlos Viana Barbosa, a previsão é de que a ala atingida por um princípio de incêndio seja completamente restaurada entre quinta e sexta-feira. A afirmação foi feita durante entrevista ao DS.

Durante a conversa, o responsável pela unidade hospitalar destacou que equipes já iniciaram o processo de manutenção do Setor de Emergência. O local irá passar por uma reforma em geral, como pintura e verificação da fiação elétrica. "A previsão é que tudo normalize até à tarde de amanhã (quinta-feira). No entanto, a gente não descarta que possa ocorrer imprevistos. Sobretudo, o limite máximo é na sexta-feira, dia 6".

Barbosa disse que o princípio de incêndio se tratou de um incidente isolado. Um aparelho de respirador apresentou defeito, assim propiciando às chamas. Segundo ele, a ala atingida foi rápidamente evacuada. "A Brigada de Incêndio foi e apagou. Àquela fumaça densa foi causada por causa do plástico do aparelho. Quando os bombeiros chegaram, foi preciso quebrar as janelas para que a fumaça saísse por completo", explicou.