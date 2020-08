Atendimento presencial na Prefeitura de Mogi passa de 6 para 8 horas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes ampliou de seis para oito horas o atendimento presencial, mediante agendamento, no prédio sede, PAC de Braz Cubas e Centro Integrado de Cidadania (CIC) de Jundiapeba. Desde segunda-feira (24), o serviço passou a ser das 9h às 17h, com restrições de acesso e obrigatoriedade do uso de máscaras.

O agendamento pode ser feito diretamente no site da Prefeitura, pelo endereço http://agendamentopac.pmmc.com.br/ (sete dias por semana, 24 horas por dia) ou pelos telefones 99769-9505 e 94333-8153 (de segunda a sexta, das 8h às 17h).

O atendimento presencial, que havia sido suspenso no início da quarentena, em março, foi retomado de forma gradativa, com quatro horas a partir de meados de junho, depois ampliado para seis horas em julho, e agora estendido para oito horas diárias.

O atendimento é mediante uma série de regras para manter o distanciamento entre as pessoas e as normas sanitárias que visam à redução do risco de contágio pelo novo Coronavírus.

Entre as regras, estão a exigência de distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas (exceto para acompanhantes daqueles que necessitam de cuidados especiais), demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações e exigência do uso de máscaras (sem máscara, o cidadão não pode entrar na unidade de atendimento).

Mesmo com a ampliação, segue a recomendação aos munícipes para dar preferência aos canais digitais de atendimento, de forma a reduzir deslocamentos e contatos.

O agendamento para atendimento presencial de serviços do Semae é pelos números de WhatsApp: 99915-5145, 94454-3939, 95786-8775 e 94217-1475.