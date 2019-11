Atividade na Praça Zumbi dos Palmares celebra Dia da Consciência Negra

“Contra o racismo estrutural, a consciência negra é fundamental”. A frase marcou a homenagem feita pela Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Cultura e Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Social (COMPIR), durante um ato em celebração ao Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20 de novembro), na Praça Zumbi dos Palmares, no Conjunto Alvorada.



O ato contou com a presença dos secretários de Cultura, Mário Sumirê, de Segurança, Carlos Setsuo, da presidente do Conselho de Igualdade Racial, Rosa Batista do Santos e o seu vice-presidente, Honório Costa e do vereador Azuir Marcolino Cavalcante, entre diversas outras lideranças.



Para o secretário Mário Sumirê, embora a homenagem seja singela, a data não poderia passar despercebida. “O Dia da Consciência Negra deve ser lembrado como uma data importante para que haja reflexão, pois são centenas de anos que a luta para a igualdade é travada”.



Já o vice-presidente do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, Honório Costa, ressaltou que a luta para a igualdade sempre aconteceu e infelizmente continuará ainda por muito tempo. “É necessário a criação de políticas públicas que venham promover inserção no mercado de trabalho, na educação, entre outros direitos básicos para a melhora na qualidade de vida”.



Fazendo parte ainda da homenagem, foram entregues certificados de honra ao mérito a moradores (Rita de Cássia Teodoro, Ariovaldo Donizete Queiróz dos Santos, Aldivina Teodoro, Marialva Isabel dos Santos e Patrícia Aparecida de Araújo Souza) pelos relevantes serviços prestados à comunidade.