Atletas do Centro do Paradesporto recebem oficinas e uma horta comunitária

Os paratletas que treinam no Centro do Paradesporto de Mogi das Cruzes tiveram uma surpresa na manhã desta quinta-feira (15). Eles foram presenteados com brinquedos educativos, que permitem a realização de oficinas para o estúmilo ao desenvolvimento cognitivo, motor, bem como práticas de socialização e compartilhamento.

A ação foi realizada juntamente ao tradicional café-da-manhã, que é feito todas as quintas-feiras na unidade e reúne alunos, pais, mães, professores e funcionários do equipamento esportivo. Trata-se de mais uma iniciativa de complemento ao trabalho ali realizado, em busca de um atendimento com cada vez mais qualidade.

Também com esse objetivo, foi iniciada hoje a prática de um jardim de ervas, que será cultivado no equipamento principalmente pelas mães dos alunos, que já tinham o hábito de levar ingredientes para o café da manhã. Será como uma horta, que será cultivada e cuidada de forma comunitária e servirá de base para sucos e chás.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo, prestigiou a ação, ao lado da secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima e também do secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.