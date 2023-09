Ato de vandalismo provoca lentidão na Linha 12-Safira na tarde desta terça-feira

A Linha 12-Safira da CPTM opera com lentidão na tarde desta terça-feira (19). De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, um ato de vandalismo provoca a lentidão entre as estações Calmon Viana e Brás.

Nas redes sociais, passageiros reclamam de demora para os trens partirem das estações. Alguns internautas têm relatado, inclusive, que uma composição parou entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, na zona leste de São Paulo.

Por conta da falha, a orientação é evitar a Linha 12-Safira, tanto para os passageiros que vão da região para a capital quanto para os que retornam para o Alto Tietê no final desta tarde.

Em suas redes sociais, a CPTM confirmou que duas pessoas foram presas em flagrante cortando cabos da rede aérea da CPTM, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na Linha 12-Safira.

Segundo a companhia, a ação dos criminosos afetou o pantógrafo e a fuselagem de uma das composições e obrigou as demais a circularem com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas.

"A equipe de manutenção já está atuando para normalizar a circulação na linha e reestabelecer o serviço. A companhia solicitou reforço de 30 ônibus do Sistema PAESE para atender aos passageiros no trecho afetado", informou a CPTM, que também pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos.