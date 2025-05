Atração de talentos com Inteligência Artificial: na Hapvida, o futuro é agora 

Atrair os melhores talentos do mercado é um desafio constante no setor de saúde, uma área em que competências técnicas, empatia e agilidade precisam caminhar lado a lado. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, essa tarefa se torna ainda mais complexa. Foi justamente diante desse cenário que a Hapvida – hoje, a maior empresa de saúde integrada da América Latina, presente em todas as regiões brasileiras – decidiu transformar o processo seletivo em uma jornada 100% digital, alavancando o potencial da Inteligência Artificial (IA) para garantir mais eficiência e assertividade.

A digitalização da jornada para atração de talentos trouxe ganhos em diferentes frentes. Desde a abertura das vagas até a seleção do novo colaborador, tudo acontece de forma remota, por meio de uma plataforma moderna, inclusiva e desenhada para refletir a diversidade e os valores da empresa. Mais do que eficiência, buscamos promover uma experiência acolhedora, mesmo a distância.

O trabalho de seleção realizado pela empresa não se resume à tecnologia. Ele se soma à humanização do processo: o suporte e o acolhimento dados aos candidatos são fundamentais para que aqueles que queiram fazer parte da companhia sintam-se, mesmo em ambiente digital, ligados à nossa cultura organizacional.

O processo começa com a divulgação das vagas e informações detalhadas do cargo em uma plataforma online. Após a candidatura, ferramentas de IA ajudam a realizar a triagem inicial, garantindo que aqueles com perfil adequado – com habilidades, experiências e aderências culturais necessárias – avancem para as próximas etapas. Testes, dinâmicas e entrevistas também são realizados remotamente.

Atualmente, a assertividade da triagem automatizada atinge 42% na plataforma, superando a média do setor, que gira em torno de 38%. Nossa meta é ainda mais ousada: alcançar 60% de precisão. A tecnologia também atua na etapa de admissão, com a leitura e a validação automática de documentos, o que reduz erros, economiza tempo e melhora a experiência do novo colaborador.

A área de operações, composta especialmente por enfermagem, hotelaria hospitalar e laboratórios, concentra o maior volume de contratações. E é justamente nesse segmento que a agilidade do processo faz toda a diferença. Com o crescimento da empresa e a ampliação da rede própria, ter um modelo eficiente permite alocar rapidamente os profissionais certos nos lugares certos, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes.

Para a humanização do processo, a Hapvida conduz pesquisas de satisfação com os candidatos, utilizando os dados obtidos para aprimorar continuamente a jornada seletiva. Acompanhamos também indicadores que reforçam a importância de uma boa contratação desde o início.

Em 2024, a companhia realizou mais de 32 mil admissões em todo o país, sendo que 26% dos novos postos foram preenchidos por talentos internos, um número expressivo, acima da meta de 20% inicialmente projetada. Esse desempenho é fruto de uma estratégia integrada, que une tecnologia, cultura organizacional sólida e um olhar atento para as pessoas.

Investir em tecnologia é, sim, uma decisão estratégica. Mas, acima de tudo, é um investimento em pessoas. Automatizar processos não significa abrir mão da sensibilidade. Pelo contrário. Ao delegarmos à IA tarefas operacionais, conseguimos dedicar mais tempo ao que realmente importa: o relacionamento humano.

Na Hapvida, acreditamos que o futuro do trabalho na saúde passa pela combinação entre inovação e cuidado. Os clientes estão no centro do nosso ecossistema, tudo gira em torno deles, e a assistência de qualidade só pode ser realizada com o esforço de colaboradores. Seguiremos avançando com responsabilidade e compromisso, conectando talentos ao nosso propósito de cuidar de vidas, com excelência e proximidade, em cada canto do Brasil.