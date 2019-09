Audiência debate orçamento do Estado de São Paulo para 2020

O prefeito Marcus Melo participou, na manhã desta segunda-feira (2), na Câmara Municipal, da audiência pública para debater o orçamento estadual de 2020. O evento foi organizado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e presidida pelo deputado estadual Estevam Galvão. “Agradeço, mais uma vez, por permitirem à cidade de Mogi das Cruzes discutir o orçamento do Estado. É a maneira mais democrática que temos de ouvir as pessoas”, afirmou o prefeito.

“As cidades do Alto Tietê vivem em harmonia. O atual momento econômico exige a construção, pelo diálogo, de propostas para melhorar o atendimento na saúde, na educação, aumentando nossa efetividade na segurança e em toda atuação do poder público”, completou Melo. “Que toda sociedade, representada por vocês que estão aqui presentes, possa ser atendida em suas demandas”, concluiu o prefeito, dirigindo-se ao público que compareceu à audiência.

O deputado Estevam Galvão destacou a presença do prefeito. “Nem sempre acontece de o prefeito da cidade anfitriã participar da audiência. Temos aqui o prefeito Marcus Melo e o presidente da Câmara, neste que é um momento importante, em que ajudaremos a construir o orçamento do Estado de São Paulo. Sempre lutamos para que o orçamento fosse regionalizado. Ainda não é como gostaríamos que fosse, mas essas audiências já colocam a realidade de cada região.”

“Vivemos numa reunião com mais de 1 milhão de habitantes e esta discussão é necessária. Já presidi a comissão de Finanças e sei da importância do debate para a construção do orçamento”, disse o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, vereador Sadao Sakai.

Os participantes apresentaram demandas nas áreas de habitação, educação, saneamento, funcionalismo público, esporte e lazer e saúde (em especial o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo), entre outros.

Mogi das Cruzes foi a primeira cidade a sediar uma audiência pública para debater o orçamento estadual de 2020. No total, serão realizados 19 encontros, representando todas as regiões administrativas do Estado. As reuniões terminarão em 16 de outubro, na Assembleia Legislativa, em audiência que representará a cidade de São Paulo.

Após os encontros regionais, a Comissão de Finanças da Alesp elaborará um relatório que será anexado ao projeto da lei orçamentária.

Também participaram da audiência regional os deputados estaduais Enio Tatto e Jorge do Carmo; o secretário municipal de Finanças, Clovis da Silva Hatiw Lu Júnior e vereadores de Mogi das Cruzes.