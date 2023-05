Audiência Pública discute Plano Diretor de Turismo de Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza no dia 20 de maio uma audiência pública para discussão do Plano Diretor de Turismo do município.

A reunião é aberta à participação de todos os interessados no tema e será realizada, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

A elaboração do Plano Diretor de Turismo de Mogi das Cruzes está sendo realizada pela Coordenadoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação em conjunto com o curso de Turismo da Universidade de São Paulo (USP). O trabalho foi iniciado em agosto do ano passado e a previsão é que seja concluído no início de 2024.

“O Plano Diretor vai embasar o desenvolvimento do Turismo em Mogi das Cruzes, reunindo os dados do setor, atrativos e apontando diretrizes a serem seguidas. A participação da sociedade civil é uma diretriz fundamental para a elaboração do documento”, explicou a coordenadora de Turismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Grislayne Guedes.

O Plano Diretor de Turismo prevê a atualização do inventário da oferta turística e pesquisa de demanda do município, a elaboração do diagnóstico do Turismo em Mogi das Cruzes, a proposição de diretrizes e estratégias para o setor e a elaboração de programas, projetos e ações de estímulo e suporte ao desenvolvimento.

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 – Centro Cívico.

Mais informações sobre a audiência pública do Plano Diretor de Turismo podem ser obtidas pelos telefones 4798-5196 e 4798-5078.