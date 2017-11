Audiência pública discutirá renovação de contrato com a Sabesp

Uma audiência pública vai debater a renovação do contrato de concessão do serviço de água e esgoto com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O evento acontece em 23 de novembro, às 18 horas, na Câmara de Poá (Rua Vereador José Calil, 100).

Segundo o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Elias El Ghossain, trata-se de um contrato importante com plano de investimentos no serviço de saneamento básico que beneficiará toda a população. "A participação dos munícipes na atividade é de suma importância, ficando, portanto, todos os cidadãos convidados a participar desta audiência pública", comentou.

O contrato da Prefeitura de Poá com a Sabesp venceu em 2006 e não foi renovado pela antiga gestão. A nova administração então iniciou estudos avaliando todos os caminhos possíveis, entre eles: municipalização, terceirização ou renovação. "Na audiência serão passados todos os formatos para a prestação dos serviços de água e esgoto e a decisão será tomada nesta audiência", completou Ghossain.

Plano de Saneamento

A Prefeitura de Poá, por meio da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, também realiza na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, audiência pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), na Câmara.

As diretrizes definidas no PMSB se referem à manutenção, ampliação e adequação do sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, gerenciamento de resíduos sólidos e manejo de projetos pluviais.