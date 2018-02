Aulas de duas modalidades no Parque da Cidade são alteradas para ampliar atendimento

A Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) de Mogi das Cruzes alterou a programação de aulas gratuitas de duas modalidades no Parque da Cidade. As atividades de beach tennis passam a ser realizadas em dois dias, com divisão de turmas por idade, enquanto no vôlei de praia, a idade para os alunos foi mudada.

As medidas buscam adequar a oferta de vagas à demanda de alunos que buscam as atividades e, com isso, oferecer melhor atendimento aos participantes. Ao todo, o Parque da Cidade tem inscrições abertas para aulas em 13 modalidades esportivas, com opção para crianças, jovens, adultos e idosos.

No caso do beach tennis, as atividades passam a ser desenvolvidas em dois dias. Às segundas e quartas-feiras, das 15 às 16 horas, as aulas são para os participantes de 14 a 17 anos. Já às terças e quintas-feiras, das 16 às 17 horas, o atendimento será para os alunos entre 10 e 13 anos.

Por outro lado, as aulas de vôlei de praia passarão a ser ministradas para participantes a partir dos 16 anos. A intenção, com isso, é atender uma demanda de alunos que busca o desenvolvimento na modalidade e que foi apresentada durante as peneiras para a formação da equipe de vôlei de Mogi das Cruzes, realizadas no último final de semana. Com as aulas no Parque da Cidade, os alunos podem melhorar suas habilidades e os destaques poderão ser encaminhados às equipes de treinamento.

O Parque da Cidade oferece aulas gratuitas de 27 modalidades esportivas, com opções para crianças, jovens, adultos e idosos. Além do beach tennis e do vôlei de praia, também estão com inscrições abertas as aulas de aikidô, basquete, boxe, capoeira, corrida, futsal, jiu-jitsu, judô, karatê, karate-do, taekwondo e tênis.

O local tem 85 mil metros quadrados e conta com projeto do arquiteto Ruy Ohtake. A estrutura tem espelho d'água, praça para integração entre crianças e idosos, playground, Academia da Terceira Idade (ATI), orquidário, jardim de flores, teatro de arena, churrasqueiras, quiosques, campos de futebol society, pista de caminhada com mil metros, quadras de tênis, de vôlei de areira, poliesportiva e de streetball, pavilhão esportivo com sete salas e ginásio poliesportivo.

A entrada principal é pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi, conhecida como Praça do Oito. Mais informações sobre as atividades do Parque da Cidade podem ser obtidas pelo telefone 4798-4087.