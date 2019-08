Aulas esportivas no Parque da Cidade voltam nesta segunda-feira e mantém inscrições abertas

O Parque da Cidade retoma nesta segunda-feira (5) as aulas gratuitas das 26 modalidades esportivas desenvolvidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes no local. O trabalho beneficia 1.384 alunos que estão matriculados nas diversas atividades desenvolvidas. O local também mantém inscrições abertas para novos participantes.

“Durante o mês de julho, com as férias escolares, as atividades aconteceram, mas sem o registro de faltas para os participantes. A partir desta segunda-feira, o atendimento aos alunos volta ao normal”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O Parque da Cidade oferece aulas gratuitas de aikidô, alongamento, Academia da Terceira Idade, atletismo, beach tennis, boxe, capoeira, corrida, dança de salão, futsal, ginástica funcional, ginástica rítmica, jiu jitsu, judô, karatê shorin ryu, karatê shotokan, ginástica localizada, meditação, ritmos, futebol society, taekwondo, tai chi chuan, ginástica taissô, tênis, tênis de mesa e yoga. Os alunos podem optar por até duas modalidades.

“A Prefeitura tem como diretriz incentivar a prática de exercícios físicos e de esporte como uma ferramenta para promover a saúde e a qualidade de vida da população. Estas aulas gratuitas fazem parte destas ações e têm uma grande procura por parte dos mogianos”, disse Nilo.

Os interessados em participar das atividades devem procurar a administração do Parque da Cidade para fazer a inscrição. Em caso de o número de vagas da modalidade já tiver sido alcançado, o nome é incluído em uma lista de espera.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. Durante a semana, o Parque da Cidade está recebendo uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5 mil e 8 mil pessoas por dia. O local oferece aulas gratuitas, com uma programação de atividades que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos.

O parque tem entrada principal pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7 às 19 horas.

O telefone para informações sobre as aulas esportivas e agendamentos para utilização dos espaços é o 4798-4087.