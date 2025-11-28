Autores de Suzano e região estarão na ExpoFavela Nacional neste final de semana

A Brilharte Editorial marca presença no próximo final de semana (29 e 30 de novembro) na ExpoFavela Innovation Brasil na Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme) para divulgar o trabalho de seus autores e fazer dois lançamentos literários. As atividades terão início no sábado, com o Encontro de Escritores BE que terá a participação dos autores Claudio Domingos, Giss Zarbietti, além do lançamento do livro “Ilustres Poemas Meus”, de Cleyton Gonçalves, a partir das 16 horas.

No domingo (30 de novembro) o Coletivo de Saraus Teia Poética, que mantém núcleos em Suzano e Poá, apresentará sua mais nova publicação colaborativa, o “Teia Poética Elos”, a partir das 15 horas. A antologia reúne poemas de dez autores de Suzano, Poá e região. A equipe se apresentará a partir das 13h55. Organizada pelo multiartista, gestor e produtor cultural Cleyton Gonçalves, idealizador de todo o projeto literário, a obra tem como coautores Anderson Bernardelli, Claudio Domingos, Cleyton Gonçalves, Gisleine Zarbietti, Jhony Uriel, Jussara Melo, Magno Oliveira, Patrícia Guerra, Rinas Francisco e Roberta Del Carlo.

Com o selo da Brilharte Editorial, o “Teia Poética Elos” foi lançado oficialmente no dia 27 de setembro, na Rara Books Livraria e Café e teve uma sessão de autógrafos na UniPiaget no dia 6 de novembro durante um sarau em parceria com o curso de Pedagogia. Esta é a segunda publicação do Teia Poética e tem como tema “elos”. Inspirada no ensaio “O dilema do porco-espinho", de Arthur Schopenhauer, a obra é sobre elos humanos. Os exemplares poderão ser adquiridos também pelo e-mail teiapoetica.saraus@gmail.com ou WhatsApp: 1197648-0818.

“Será um momento oportuno de mostrar a produção literária de nossa cidade e região a todo o País, uma vez que esta edição reúne expositores e participantes de todos os Estados brasileiros. Estaremos apresentando os livros “Por Qual Educação”, do educador e filósofo poaense Claudio Domingos, e “Mulher, cultura e sociedade: o poder da feminilidade”, da jornalista e educadora Giss Zarbietti, de Suzano”, explica Cleyton Gonçalves.

ExpoFavela

A ExpoFavela Innovation Brasil é uma grande feira de negócios que se converteu em um marco de oportunidades para que empreendedores e startups tenha visibilidade, firmem parcerias e captem investimentos para expandir suas atividades. A programação reúne uma série de atrações como workshops, apresentações, debates, área gastronômica, entre outras que acontecem em dois dias de eventos, das 9 às 19 horas.