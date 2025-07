Autores regionais estarão na ExpoFavela Literária neste final de semana

O livro “Mulher, cultura e sociedade: o poder da feminilidade”, da jornalista suzanense Gisleine Zarbietti, será uma das obras que a Brilharte Editorial levará para a ExpoFavela Innovation São Paulo 2025, que acontece neste final de semana (dias 19 e 20 de julho), no Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, em Santo Amaro, São Paulo). A obra foi lançada em março deste ano e poderá ser conferida no Espaço Favela Literária, juntamente com a publicação “Por qual educação”, do escritor poaense Claudio Domingos.

“Teremos nesse espaço um enorme potencial de divulgar nosso trabalho, que vai muito além de vender livros, mas de construir pontes, estreitar relacionamentos e, principalmente, circular ideias. A ExpoFavela está consolidada no calendário de São Paulo não somente como um evento para ativação de negócios, mas como movimento cultural significativo para revalorizar a leitura”, explica a autora Gisleine Zarbietti.

A ExpoFavela é uma grande feira de negócios que se converteu em um marco de oportunidades para que empreendedores e startups tenha visibilidade, firmem parcerias e captem investimentos para expandir suas atividades. A programação reúne uma série de atrações como workshops, apresentações, debates, área gastronômica, entre outras que acontecem em dois dias de eventos, das 9 às 19 horas.

“Mulher, Cultura e Sociedade: o poder da feminilidade” reúne artigos que falam sobre representatividade e protagonismo feminino, cultura, meio ambiente, mídia e educação. É uma obra que se propõe a mostrar como o poder da feminilidade pode humanizar as relações sociais, construir um mundo melhor, conter o ódio, a violência, a intolerância e o preconceito para avançar em direitos com justiça, amor e solidariedade. É um livro obrigatório para todas as pessoas que acreditam em uma sociedade que valoriza e luta para que todas mulheres sejam reconhecidas em sua totalidade e que elas ocupem seu lugar devido com sua dignidade e respeito.

A imagem da capa resume a mensagem do livro: de que o poder da feminilidade está em equilibrar força, garra e coragem com delicadeza, astúcia e sensibilidade.

Autora

Gisleine Zarbietti é uma artista da palavra que usa sua sensibilidade para transformar dores e traumas do cotidiano em superação. Formada em jornalismo, com bacharel em Comunicação Social, licenciatura em Letras e especialização em educação midiática, atuou na imprensa como repórter, editora e na implantação e gestão de projetos voltados à educação midiática. Como editora de Cultura e Educação, atuou ainda na coordenação editorial de suplementos infanto-juvenis e na capacitação de alunos e docentes sobre gêneros textuais, leitura crítica, letramento digital e informacional. Integrou a coordenação Executiva do Programa Jornal e Educação da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e foi uma das idealizadoras do programa “Formando o Cidadão do Futuro” e do “Prêmio Professor Cidadão”. É autora dos livros “Mulher, cultura e sociedade: o poder da feminilidade” e “Memórias de Suzano – histórias e fotos de todos os tempos, do vilarejo à cidade grande”.

Por qual educação

Todo conhecimento é uma construção coletiva de compreensão da realidade que se torna possível mediante a linguagem. E sem a possibilidade de criar espaços de comunicação de sentido, o humano em nada se diferenciaria dos outros seres que o rodeiam. Sem trocarmos impressões de como entendemos o nosso ir tornando-se pessoas, nada teria nascido de nós mesmos; a educação não faria sentido. E é do sentido do educar e ser educados que trata os textos que aqui apresento. Não são saberes afirmativos; não pretendem ensinar, mas dialogar com professores e educadores sobre o sentido da educação, qual seu papel no mundo que coletivamente, entre aspirações e contradições, vamos nos produzindo.

Editora

A Brilharte Editorial é um projeto literário que visa imprimir o imaginário humano em palavras e versos com criatividade, visando contribuir para formar e desenvolver pessoas integrais, sensíveis e que consigam se relacionar bem entre si e com as complexidades do diverso ambiente que as cercam.

É por meio da B.E que a Brilharte Cultura Transformam compartilha sua essência e pensamentos autênticos, enaltecendo todos os valores fundamentais orientados pelo Programa Aculturação em forma de produções literárias derivadas de seu ideário, de seus projetos e iniciativas, incluindo as de parceiros como você.