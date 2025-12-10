Autoridades prestigiam lançamento do livro de Clau Camargo em Mogi

Representantes do poder público, dirigentes de entidades e personalidades políticas de Mogi das Cruzes prestigiaram, na terça-feira (9), a segunda etapa do lançamento do livro Vale Reciclar, de autoria da advogada e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo. O evento foi realizado no auditório do Diretório da OAB de Mogi das Cruzes.

A obra foi inspirada no projeto implantado no município de Arujá, que promove impacto social por meio da reciclagem, geração de renda e mobilização comunitária, integrando princípios de inovação social e economia circular.

Na publicação, Clau apresenta a metodologia para a implantação do Vale Reciclar e destaca a trajetória do projeto em Arujá, que completará quatro anos em janeiro de 2026. Nesse período, mais de 220 toneladas de materiais recicláveis deixaram de ir para o aterro, garantindo a preservação do meio ambiente, o fortalecimento da economia circular e incentivando a educação ambiental. A iniciativa se consolidou como um modelo sem custos para o município e, neste ano, ampliou seu alcance com a implantação da Loja Móvel, que descentralizou o serviço com um trailer itinerante.

Entre as autoridades presentes estavam o presidente da OAB de Mogi das Cruzes, Marcelo Inocêncio; o ex-prefeito e ex-deputado federal Junji Abe; o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, vereador Farofa; os vereadores mogianos Edson Santos, Marcos Furlan, Dr. Otto Rezende, Mauro Araújo e Iduigues Martins; o prefeito de Arujá, Dr. Luís Camargo; o vereador de Arujá, Divinei Santos; o ex-vereador de Mogi das Cruzes, Jean Lopes; a chefe de gabinete da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Neusa Marialva, além de secretários municipais da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

A cerimônia contou ainda com a presença de empresários e representantes de entidades como Sebrae, Associação Comercial, Bunkyo, Rotary Club, Cooperativa Recibrás, Cooperativa das Mulheres Unidas na Reciclagem, ONG Cria do Rock, entre outras organizações.

Durante o lançamento, Junji Abe ressaltou o caráter prático da iniciativa e sua capacidade de transformação social. “Como deputado, tive a oportunidade de conhecer diversas iniciativas locais que ganharam força quando encontram propósito e consciência coletiva. É isso que vejo no trabalho da Clau Camargo, um projeto que nasce na comunidade, envolve a sociedade e pode ser implantado não somente em Mogi das Cruzes, mas em todo o Alto Tietê”, disse.

O presidente da OAB Mogi das Cruzes, Marcelo Inocêncio, destacou o papel da entidade em apoiar iniciativas de impacto social: “A OAB é uma casa da sociedade, um espaço de diálogo e construção de soluções coletivas. Receber o lançamento do Vale Reciclar é reconhecer que o direito também se expressa na transformação social e na promoção de oportunidades”, afirmou.

Para Clau Camargo, o lançamento em Mogi das Cruzes simboliza a transformação do Vale Reciclar em um legado coletivo, capaz de inspirar novas políticas públicas e multiplicar resultados. “Projetos bons precisam ser compartilhados, porque não pertencem ao mandato, ao prefeito ou à primeira-dama; pertencem à população. É por isso que considero este livro tão importante. Ele eterniza uma iniciativa bem-sucedida e permite que ela chegue a outros municípios, inspire gestores e transforme ainda mais vidas”, destacou.

O lançamento oficial do livro acontece na próxima segunda-feira (15), às 18 horas, no Auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).