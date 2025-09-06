Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Recurso do Governo Federal

Auxílio Gás beneficia 37,8 mil famílias com R$ 108 no Alto Tietê

Repasse é feito a cada dois meses. Valor integral do botijão de gás é calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

06 setembro 2025 - 05h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Auxílio Gás beneficia 37,8 mil famílias com R$ 108 no Alto Tietê - (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Em agosto, no último repasse do Auxílio Gás, 37.820 famílias do Alto Tietê foram contempladas. O benefício paga R$ 108 para um beneficiário de famílias inscritas no Cadastro Único, com objetivo de diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda.

Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc) e o Departamento de Benefícios (Deben).

O auxílio repassa, a cada dois meses, o valor integral do botijão de gás, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As datas dos repasses seguem o calendário do Bolsa Família.

O pagamento do Programa Auxílio Gás pode ser acumulado com outros benefícios, auxílios e bolsas do Programa Bolsa Família. Os valores transferidos pelo Auxílio Gás não são computados como renda no Cadastro Único.

Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Poá concentram o maior número de famílias beneficiadas pelo programa. Com exceção de Suzano, nas nove cidades da região, mais de 90% das chefes de família contempladas pelo auxílio são mulheres.

Em Mogi, são 16.080 famílias contempladas; seguida por Ferraz (6.496); Poá (5.018); Itaquaquecetuba (3.838); Arujá (2.128); Suzano (1.815); Guararema (1.216); Santa Isabel (829); Biritiba Mirim (302); e Salesópolis (98).

O valor repassado para as famílias é de R$ 108 em meses alternados, ou seja, em agosto, mês do último repasse, foram pagos em média R$ 4 milhões para as cidades da região. Ainda segundo os dados, em Arujá 93,80% dos responsáveis familiares que recebem o auxílio são mulheres; seguida por Itaquá (93,60%); Ferraz (93,10%); Biritiba (93%); Guararema (92,80%); Poá (92,40%); Santa Isabel (92%); Salesópolis (91,80%); Mogi (90,60%); e Suzano (87,90%). 

O Auxílio Gás segue até dezembro, a partir do próximo ano ele será substituído pelo Programa Gás do Povo. A nova política pública vai oferecer gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP). Segundo o Ministério, o programa busca diminuir o efeito do preço do gás de cozinha para as famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro único, com renda per capita mensal menor ou igual a meio salário-mínimo, e prioriza beneficiários do Bolsa Família.

O Auxílio Gás contempla 5,13 milhões de famílias. O Gás do Povo vai triplicar esse alcance, beneficiando 15,5 milhões de famílias. No modelo anterior, o benefício era pago em dinheiro. Agora, será oferecida a gratuidade na compra do botijão. Assim, o Governo Federal assegura que a política cumpra efetivamente a missão de proteger as famílias mais vulneráveis, garantir a redução da exposição à fumaça da lenha e a proteção da saúde das famílias.

