Avanços passam pela Saúde, Educação e setor do turismo

Mogi segue com avanços em todos os setores. Na Educação, por exemplo, a cidade mantém obras importantes em andamento: CEIM Profª Antônia Thereza de Mello Oliveira no Botujuru, que é uma nova creche com capacidade para 200 crianças. A entrega será neste semestre.

Mogi prevê também a nova creche do Conjunto do Bosque com capacidade para 137 crianças e ainda o CEMPRE Taiaçupeba para 312 alunos (unidade escolar de grande porte com infraestrutura para o atendimento em período integral). Está na lista também o CEMPRE Biritiba Ussú para 380 alunos (unidade escolar de grande porte com infraestrutura para o atendimento em período integral).

Kits de material escolar

Ainda na educação, Mogi anunciou a aquisição de 49.241 kits de material escolar. Foram entregues kits acessíveis para alunos com deficiência visual e para os professores com itens para uso em sala de aula. A alimentação escolar também se destaca com cardápio que conta com novas frutas e diversidade de proteínas, legumes e verduras para o ensino fundamental.

INVESTIMENTOS NA SAÚDE

Na saúde, a Prefeitura informou que a atual gestão está focada na ampliação e descentralização do acesso aos serviços de saúde, modernização da rede e redução das filas de espera. Entre as ações estratégicas adotadas estão mutirões, novos equipamentos de diagnóstico, descentralização de serviços e reformas em unidades. Para atender a demanda reprimida de consultas, exames e cirurgias nos últimos anos foram firmadas e retomadas parcerias.

A estrutura da rede municipal de Saúde conta com um Hospital Municipal, sete Unidades de Pronto Atendimento, seis Unidades de Saúde Mental, 19 Unidades Básicas de Saúde, 17 Unidades de Saúde da Família e 13 Unidades Especiais.

O balanço de atendimentos de janeiro a junho de 2025 comparado com o mesmo período de 2024 aponta os seguintes números: na Atenção Primária as consultas contabilizaram aumento de 75,27% (de 166.886 em 2024 para 292.493 em 2025).

Nas consultas especializadas foi contabilizado crescimento de 51,75% (de 47.006 para 71.315).

Já os exames tiveram alta de 50% (de 62.298 para 93.423).

Maternidade Municipal

Conforme tratativas com o Governo do Estado, após a retomada da parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a expectativa é iniciar no próximo mês os trâmites para a contratação da organização Social que irá administrar a Maternidade Municipal.

TURISMO

A cidade também se destaca no turismo. A Coordenadoria de Turismo informa que existem diversos espaços turísticos em Mogi das Cruzes, entre as opções estão o Parque Centenário da Imigração Japonesa, Casarão do Carmo, Casarão do Chá, Centro Cultural de Mogi das Cruzes, Centro de Cultura e Memória "Taro Kono", Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos, Estação Ferroviária de Sabaúna, Largo do Carmo, Largo do Rosário, Mercado do Produtor "Minor Harada", Mercado Municipal, Mirante Pico do Urubu, Mogi Skate Park, Obelisco, Parque Airton Nogueira, Parque Botyra Camorim Gatti, Parque da Cidade, Parque Leon Feffer, Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, Pinacoteca de Mogi das Cruzes, duas pistas de Pump Track, Praça Coronel Almeida, Praça Oswaldo Cruz e Theatro Vasques.