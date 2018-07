Avenida Cavalheiro Nami Jafet terá interdição para obras de pavimentação a partir desta quarta

A avenida Cavalheiro Nami Jafet será interditada no sentido bairro-centro a partir desta quarta-feira (4) para a realização de obras que fazem parte do Corredor Leste-Oeste. Os trabalhos serão realizados no trecho entre a passagem de nível e o novo acesso para a avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e a previsão é que ocorram até o dia 9 de agosto.

A avenida receberá serviços de pavimentação e recuperação da viária. Além disso, no trecho próximo à passagem de nível, terá intervenções de correção de base, para as quais serão necessárias escavações. Todos os trabalhos serão feitos em uma pista por vez, deixando o trânsito no sentido bairro-centro liberado.

“É importante que o motorista fique atento para os desvios que serão adotados durante o período de obras. Tivemos uma reunião com o consórcio responsável pelos serviços para que os transtornos para os motoristas e para os moradores sejam os menores possíveis. No entanto, como em todas as obras que interferem no sistema viário, pedimos paciência aos motoristas e pedestres”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Para os veículos que precisarem utilizar a passagem de nível da avenida Cavalheiro Nami Jafet para acessar a Vila Industrial, o desvio será feito pelas ruas Professora Norma Picolomini de Vicente, João Cardoso dos Santos e Firmino Ladeira. Também há a opção de os motoristas utilizarem as ruas Presidente Campos Salles e Borges Vieira.

A Secretaria Municipal de Transportes e o consórcio responsável pelos serviços farão a sinalização da obra e a implantação de faixas para avisar os motoristas. Agentes municipais de trânsito também serão deslocados para pontos chaves para orientação aos motoristas e controle da passagem de tráfego.

As obras na avenida Cavalheiro Nami Jafet serão divididas em três etapas. A primeira compreenderá o trecho entre a passagem de nível e a avenida Firmino Ladeira, a segunda entre esta via e avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e a terceira até o novo acesso.

As obras do Corredor Leste-Oeste estão com 60% de seu cronograma concluído. Além da frente que trabalha na avenida Cavalheiro Nami Jafet, os trabalhos na avenida das Orquídeas estão em andamento. A via ligará os distritos de Braz Cubas e Jundiapeba, sendo uma alternativa para o corredor das avenidas Francisco Ferreira Lopes e Lourenço de Souza Franco. A via terá pistas com 10 metros de largura cada, corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central, ciclovia e calçada para a circulação de pedestres.

A previsão de entrega das obras de todo o Corredor Leste-Oeste é dezembro de 2018.