Avenida Cívica recebe neste domingo o 1º Encontro de Motoclubes de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes promove neste domingo (17), a partir das 11 horas, o 1º Encontro de Motoclubes, na Avenida Cívica. O evento faz parte das festividades do mês de aniversário de 457 anos da cidade. Por se tratar do primeiro deste porte e categoria, a expectativa é gerar grande visibilidade para o município, que está na fase final do processo de reconhecimento como município de interesse turístico, bem como movimentar significativamente a cadeia turística local.

O evento terá a participação de 25 motoclubes regionais, com cerca de 500 motocicletas e público estimado em 1,5 mil pessoas. De cunho social e familiar, o intuito do evento é arrecadar brinquedos para a campanha do Natal de Sorrisos, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes desde 2009.

O encontro contará com a apresentação de três bandas de rock ao longo do dia e participação de um DJ convidado, além de barracas de alimentos e bebidas de empreendedores de rua credenciados pela Prefeitura.

O 1º Encontro de Motoclubes de Mogi das Cruzes acontecerá das 11 horas às 18 horas, na Avenida Cívica e a entrada será mediante a doação de um brinquedo novo ou então usado, porém em bom estado, dentro do chamado pedágio solidário.