Avenida Fernando Costa será parcialmente interditada neste domingo para serviços de recapeamento

Neste domingo (20), os motoristas que saem da região de Braz Cubas e Jundiapeba e utilizam a avenida Fernando Costa para acessar o Centro e outros bairros da cidade devem ficar atentos, pois a via estará interditada neste sentido de direção, em um trecho de 90 metros lineares, entre a Capitão Joaquim Mello Freire e a rua Ipiranga.

A interdição deve se estender das 8 às 15 horas e tem por objetivo viabilizar os trabalhos de melhoria no asfalto que serão feitos na via. Nesse período de tempo, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos cuidarão da fresagem da via (remoção do asfalto antigo) e recuperação do mesmo.

A opção para os motoristas que estiverem fazendo o percurso citado é acessar o Centro e outras regiões da cidade pela rua Gaspar Conqueiro. As duas outras pistas da avenida, no sentido Braz Cubas e Jundiapeba, estarão com o trânsito fluindo normalmente.

A região estará sinalizada, com atuação das equipes da Secretaria Municipal de Transportes. Os serviços devem ser finalizados e a pista liberada no próprio domingo.