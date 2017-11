Avenida Governador Adhemar de Barros será interditada a partir desta quarta

O trânsito de veículos na avenida Governador Adhemar de Barros será interditado nesta quarta-feira (29), próximo ao cruzamento com a rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, na região central. A medida será válida até sexta-feira (1º) e é necessária para a realização de serviços de pavimentação, que fazem parte da construção do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio.

Durante o período de interdição, os motoristas que desejam chegar à Vila Rubens ou ao distrito de Braz Cubas terão como opção de desvio a rua Princesa Isabel de Bragança, podendo retornar à avenida Governador Adhemar de Barros a partir do cruzamento com a rua Presidente Campos Salles.

Já os motoristas que utilizam a rua Tenente Manoel Alves terão, durante a interdição, obrigatoriamente que acessar a rua Barão de Jaceguai. Além disso, será montado no local um retorno temporário para atender aos motoristas que precisarem trafegar no quarteirão da Adhemar de Barros entre as ruas Princesa Isabel de Bragança e Tenente Manoel Alves dos Anjos. Com isso, estes condutores poderão acessar a rua Barão de Jaceguai.

Para o transporte coletivo municipal, a interdição não terá impacto significativo, uma vez que os ônibus poderão acessar o Terminal Central por um acesso existente antes da interdição.

Já para os ônibus do transporte coletivo intermunicipal que utilizam o corredor da avenida Governador Adhemar de Barros, o trajeto será alterado. Eles utilizarão o túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio para acessar a rua Hamilton da Silva e Costa. De lá, eles farão percurso pelas ruas Salvador Cabral, Presidente Campos Salles, Borges Vieira e avenida Cavalheiro Nami Jafet, onde voltarão ao seu itinerário normal após cruzar a passagem de nível.

Complexo Viário

As obras do túnel 2 do Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio chegaram a 98% do cronograma de execução. Ele ligará a rua Cabo Diogo Oliver até a avenida Governador Adhemar de Barros, com extensão de 426 metros. Atualmente, está sendo concluída a pista de rolamento e os operários trabalham na instalação de equipamentos de segurança.

O primeiro túnel, que tem 298 metros de extensão e já está sendo usado pelos mogianos, foi entregue em dezembro do ano passado, ajudando a desafogar o trânsito no sentido Centro-Bairro. Ele liga a rua Doutor Ricardo Vilela à rua Hamilton da Silva e Costa.

As obras começaram em agosto de 2015 e possuem investimento total de R$ 128 milhões, sendo R$ 98 milhões em recursos federais e R$ 30 milhões de contrapartida da Prefeitura.