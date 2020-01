Avenida Miguel Gemma é pauta em discussão entre Prefeitura e AEAMC

Técnicos da Prefeitura de Mogi das Cruzes e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (AEAMC) vão discutir soluções para a melhoria da avenida Engenheiro Miguel Gemma. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (22/01), durante visita do prefeito Marcus Melo à via, que faz a ligação do município com a rodovia Mogi-Salesópolis.

“É um trabalho conjunto para que possamos analisar o projeto, definir as prioridades, os locais mais críticos e o que precisa ser feito. Vemos que a faixa sentido Biritiba – Mogi, que está mais perto do rio, é mais prejudicada. Queremos achar uma solução em conjunto”, destacou Marcus Melo.

O prefeito lembrou que a administração municipal já protocolou junto ao Governo Federal uma solicitação de recursos para a recuperação completa dos dois quilômetros da avenida, com investimento estimado de R$ 26 milhões. O projeto prevê a substituição da base da via, intervenções de drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação.

“Estamos buscando estes recursos para que o problema seja resolvido como um todo. Mas como não temos ainda a previsão sobre a liberação, vamos discutir para dividir a solução em partes, que podem ser executadas com recursos da Prefeitura ou por meio de emendas parlamentares”, disse o prefeito.

Uma reunião entre representantes da AEAMC e os técnicos da Secretaria Municipal de Obras será agendada para dar início às discussões e análises.

“Vamos levantar as partes mais prejudicadas, o que tem de mais grave e ver o que pode ser feito. A ideia é avaliar os locais que estão piores”, disse o presidente da entidade, Nelson Bettoi Batalha Neto, que esteve na visita ao lado do diretor Mauro Rossi.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem realizando ações que buscam a melhoria da avenida Engenheiro Miguel Gemma. A Secretaria Municipal de Transportes está revitalizando a sinalização horizontal da via, inclusive com uma nova pintura na ciclovia. Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está fazendo a limpeza do local, com corte de mato.

Nesta quarta-feira, a empresa responsável pela iluminação pública na cidade inicia uma revisão no serviço existente na via. A avenida Engenheiro Miguel Gemma é uma das entradas e saídas da cidade que receberam iluminação de LED, com lâmpadas mais eficientes e econômicas.

Outro trabalho que é desenvolvido rotineiramente é a manutenção do asfalto, com a Operação Tapa-Buraco.

Também participaram da visita os vereadores José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa, e Protássio Nogueira, além dos secretários municipais de Obras, Thiago Takeuchi de Oliveira, de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, e de Serviços Urbanos, Dirceu Lorena de Meira.