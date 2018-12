Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães ganha faixa preferencial de ônibus

A avenida Vereador Narciso Yague Guimarães ganhou nesta semana uma faixa preferencial para ônibus no trecho entre a rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga e o Largo do Socorro. A medida faz parte das ações desenvolvidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para melhoria do atendimento do sistema de transporte coletivo à população.

A nova faixa preferencial foi implantada na pista sentido Centro-Bairro e deverá agilizar o acesso dos ônibus que deixam a região central em direção ao distrito de Cezar de Souza e a bairros como o Conjunto Toyama e Cocuera. A avenida também é utilizada como corredor para os ônibus intermunicipais que atendem as cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis.

“As faixas preferenciais estão sendo implantadas nos principais corredores do transporte coletivo, em locais em que tecnicamente é possível. É um trabalho realizado após estudos e planejamento e que vem apresentando resultados positivos para a circulação dos ônibus”, afirmou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou que a nova faixa preferencial faz parte de uma série de intervenções no trânsito de Mogi das Cruzes anunciadas no último dia 14 de dezembro.

Neste ano, já foram implantadas faixas preferenciais no corredor formado pelas avenidas Voluntário Fernando Pinheiro Franco e Fernando Costa, entre a rua Doutor Deodato Wertheimer e a avenida Japão, e na rua Ipiranga, entre a avenida Fernando Costa e a rua Lara. “O respeito dos motoristas nos locais em que as faixas preferenciais foram implantadas vem sendo bastante positivo, oferecendo

A Secretaria Municipal de Transportes vem realizando uma série de ações para a melhoria do sistema de transporte coletivo na cidade. Cem novos abrigos em pontos de ônibus estão sendo instalados em toda a cidade. Já foram beneficiados pontos do distrito de Cezar de Souza, em Jundiapeba, Taiaçupeba, Botujuru, Ponte Grande, Jardim Rodeio, Vila Industrial, Vila Nova Mogilar, Vila Brasileira, Alto do Ipiranga, Jardim Universo e Jardim Esperança, além da região central. O investimento é de R$ 592.339,18.

Outra ação que vem sendo desenvolvida é a reforma nos Terminais Central e Estudantes, que também está em andamento. Os banheiros são locais prioritários destas ações, com melhorias do sistema hidráulico e equipamentos. Os locais também receberão revisão do sistema elétrico e manutenção geral.