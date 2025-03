Bailarinas mogianas conquistam espaço no Brasil e na França

O início de 2025 marcou uma nova etapa na carreira de jovens bailarinas de Mogi das Cruzes que, após anos de formação na cidade, conquistaram espaço em instituições de renome no Brasil e no exterior. Giovanna Nobre e Ana Heloísa de Souza, que deram seus primeiros passos na dança na Fernanda Moretti Arte do Movimento, superaram concorridas seleções e agora ampliam suas trajetórias profissionais, levando consigo a experiência adquirida ao longo dos anos de estudo e dedicação.

Giovanna Nobre, de 19 anos, foi aprovada na disputada São Paulo Escola de Dança, onde fará o curso técnico regular em Técnicas da Dança. Durante dois anos, a jovem mergulhará no estudo aprofundado das vertentes clássica, moderna e contemporânea, além de ter contato direto com renomados professores e coreógrafos da capital paulista.

A proximidade com Mogi permitirá que ela continue atuando como professora e bailarina na cidade, equilibrando sua formação com a prática profissional. “Eu iniciei meus estudos em dança e me formei em Mogi, na Fernanda Moretti. Tive a sorte de estar em um lugar que me mostrou a dança como um prazer, uma construção pessoal, e não como cobrança e rigidez. Aqui tive a oportunidade de encontrar meu lugar na arte e crescer. Essa liberdade criativa, em conjunto com as boas instruções técnicas e o suporte emocional que meus mestres me deram, tem me levado cada vez mais perto dos meus sonhos, a começar por ingressar em uma boa escola para dar continuidade à minha profissionalização”, destacou.

Já Ana Heloísa de Souza foi além das fronteiras nacionais. A jovem bailarina começou os estudos de balé aos 9 anos e se formou aos 17. Sua trajetória inclui passagens pela São Paulo Escola de Dança e temporadas com a São Paulo Companhia de Dança, em espetáculos como Les Sylphides, remontado por Ana Botafogo.

Seu sonho sempre foi dançar no exterior e, após um rigoroso processo seletivo, a bailarina garantiu uma bolsa de estudos na Mediterranea Dance Theater, em Marselha, na França, onde está desde janeiro. “Mesmo parecendo algo muito distante da minha realidade, continuei correndo atrás. Hoje é muito emocionante para mim parar e analisar toda a minha trajetória. Começando novinha em Mogi, aprendendo a me expressar através da dança, indo para São Paulo, dançando com a São Paulo Companhia de Dança e agora estando na França. A prova de que sonhos podem, sim, se tornar realidade”, declarou.

A trajetória de ambas teve um ponto em comum: a base sólida adquirida na Fernanda Moretti Arte do Movimento. A formação técnica e artística, aliada ao suporte de professores experientes, proporcionou às bailarinas o domínio de modalidades como balé clássico, jazz e dança contemporânea, além da confiança necessária para enfrentar grandes audições. “Acompanhar o crescimento dessas meninas e ver agora o amadurecimento dos sonhos delas é emocionante e nos mostra o tamanho da nossa responsabilidade”, afirma a produtora cultural Fernanda Moretti, que, ao lado do bailarino e professor Cleiton Costa, há 28 anos é responsável pela formação de bailarinas e bailarinos em Mogi das Cruzes.

O crescimento de talentos locais que alcançam novos palcos é motivo de orgulho e inspiração para a cena artística de Mogi das Cruzes. Seja no Brasil ou no exterior, o nome da cidade segue representado nos passos de quem transforma o sonho da dança em realidade.