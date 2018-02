Bailes de Carnaval garantem alegria aos idosos da UnicaFisio e Pró-Hiper

Equipamentos especializados no atendimento aos idosos promoveram eventos para comemorar o Carnaval. A UnicaFisio - Unidade Clínica de Fisioterapia e Reabilitação, em Braz Cubas, optou pelo cenário tropical, mesmo tema escolhido pelo Pró-Hiper, no bairro do Mogilarigos Carnavais. Os eventos comemorativos fazem parte do calendário de atividades e têm como objetivo promover a integração e o convívio social focados na qualidade de vida e na promoção da saúde.

Folego e animação não faltaram aos cerca de 250 pacientes da UnicaFisio que participaram do baile de Carnaval, realizado na tarde de quinta-feira (8), na própria unidade. Com fantasias e uma decoração temática especial havaiana, com flores e frutas, o público presente se divertiu com as tradicionais marchinhas. O mesmo clima de alegria descontração foi cenário da tradicional festa organizada pela equipe do Pró-Hiper, onde os idosos puderem desfrutar de mesa de frutas, decoração capricaha e antigas marchinhas.

A aposentada Conceição da Silva Osório, de 67 anos, da UnicaFisio, disse que o baile é mais uma oportunidade de se divertir com os amigos. "O idoso não pode ficar em casa. Eu danço, dou risada e conto piada. E quando consigo fazer tudo isso em um lugar onde estão meus colegas, aí fica tudo perfeito”, disse. “Esta turma é super animada. Por mim, teria festa toda semana”, afirmou Sebastião de Jesus, 69 anos.

A coordenadora da UnicaFisio, Luriana Toledo, ressaltou que a sociabilização que este tipo de evento promove ajuda no reforço aos princípios de independência, participação e dignidade dos idosos. “Além da qualidade de vida que a unidade oferece, por meio das atividades de fisioterapia e reabilitação, buscamos desenvolver ações de convívio e bem-estar”, disse. "As comemorações são sempre um enorme sucesso entre os idosos, que esperam pelas festas e participam ativamente da organização", completa a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.