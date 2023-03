Bairro de Mogi recebe mutirão de serviços no fim de semana

A região do Oropó, que foi um dos locais mais impactados pelas recentes chuvas, receberá neste final de semana um mutirão de serviços, numa parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Nesta sexta-feira e no sábado, a comunidade terá acesso a uma ampla gama de serviços essenciais e gratuitos, que serão prestados na Escola Municipal Professora Florisa Faustino Pinto, no número 20 da rua Tonga.

A ideia é complementar o atendimento à população local com serviços de primeira necessidade. Um deles é a van do programa Cidadania Itinerante, da Secretaria de Justiça e Cidadania. Nela, as pessoas poderão terão acesso a agendamento para 2.ª via do RG, emissão de certidões (nascimento, casamento e óbito), CPF (primeira e segunda vias), contas de consumo (água e luz), da carteira de trabalho digital e atestado de antecedentes criminais; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias; e prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da SJC.

Além disso, a Prefeitura também se fará presente, com equipes da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Layr prestando serviços como inscrições e atualizações no Cadastro Único, o que possibilita, entre outros itens, que as pessoas passem a receber benefícios de programas de transferência de renda e serviços do CRAS Jardim Layr.