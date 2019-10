Bairro Feliz especial de Dia das Crianças acontece neste sábado

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Mogi das Cruzes promoverá neste sábado (12) uma edição especial do programa Bairro Feliz. Desta vez, acontecerá nos Parques Centenário e da Cidade, ambos no mesmo horário, das 10h às 14h, e o mogiano poderá comparecer com toda a família para se divertir e usufruir das atrações esportivas e culturais, além da apreciação da natureza presente nos locais.

Nos parques, serão montados brinquedos como tobogã, pula-pula e piscina de bolinhas para divertir as crianças. A programação musical no Parque da Cidade contará com a apresentação da Banda Sinfônica do Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) Benedito Ferreira Lopes. Já no Parque Centenário, a Banda Sinfônica da Escola Municipal Professor Mário Pontes subirá ao palco. Além de músicas, os dois parques receberão a apresentação de teatro infantil “Brincadeiras da Melopéia”.

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) estará presente nos dois locais para instruir a população sobre a conscientização, consumo e uso correto da água, além de explicar como funciona seu sistema de abastecimento.

Para o suporte na saúde, ambulâncias estarão em locais estratégicos para atender eventuais emergências. O Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan) também estará presente no Parque Centenário, divulgando e orientando sobre a prevenção e diagnóstico precoce da doença.

No Parque da Cidade, professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ministrarão clínicas de Futsal, Basquete e Voleibol. Além das orientações, haverá apresentações de modalidades como Atletismo, Basquete, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Ritmica, Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Luta Olímpica, Malha, Natação, Futebol de Amputados, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez.

Outros órgãos públicos estarão presentes no Parque Centenário para esta edição especial de Bairro Feliz. O Fundo Social levará a feira de adoção de animais, a Secretaria do Transporte montará a Escolinha Mirim de Trânsito, o Verde e Meio Ambiente orientará sobre o plantio de árvores e fará a doação de mudas. Feira de Artesanato e visita ao museu do Centenário da Imigração Japonesa são atividades que também estarão disponíveis para a população.

O Parque Centenário fica na avenida Francisco Rodrigues Filho, s/nº, em Cezar de Souza. Já o Parque da Cidade está localizado na avenida Jaderlina de Almeida Lopes, no Parque Santana.